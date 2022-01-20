Maaşlara yüzde 7,5 ek zam jesti! Memur, SSK, Bağkur memur emeklisi zam farkı formülü! Yasalaştı, en az 288 TL'ye varan artış...
Memur ve emeklilerin beklediği haber geldi. Memur ve emeklilere Başkan Erdoğan tarafından ek zam müjdesi verilmişti. Ek zam düzenlemesini içerek kararnameye dair kanun teklifinin görüşmeleri TBMM'de sona erdi. Bu bağlamda memur ve emekliye ek zammı içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeye göre, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek. Bu gelişmelerle birlikte milyonlarca kişi, "Emekli ve memur ek zam farkları ne zaman ödenecek? 2022 Ocak ayı ek zam farkı ücretleri ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte tüm detaylar...
Maaşlara yüzde 7,5 ek zam jesti! Memur, SSK, Bağkur memur emeklisi zam farkı formülü! Yasalaştı, en az 288 TL'ye varan artış... Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2022 emekli ve memur maaşları belli olmuştu. Zam oranları netleşti ve maaş farkları ödeme tarihleri merak edildi. Öte yandan memur ve emekli ek zam düzenlemesini içerek kararnameye dair kanun teklifinin görüşmeleri TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Peki, emekli ve memur ek zam farkları ne zaman ödenecek? 2022 Ocak ayı ek zam farkı ücretleri ne zaman yatacak? İşte detaylar!
Memur, emekli ve öğretmenler için son dakika gelişmesi. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak ek zam, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının yükseltilmesi konuları TBMM'de görüşüldü.