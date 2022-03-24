Maaşlara kallavi zam geliyor! 🎉İKRAMİYELERE 30 BİN TL FARK KESİNLEŞTİ! Hepsi tek tek masada: Sözleşmeliye kadro, 3600 ek gösterge, asgari ücret zammı...

3600 ek gösterge için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Memur ve memur emeklisinin maaş hesabında önemli bir kriter olan ek gösterge, ne kadar yüksek olursa maaşa etkisi de o kadar artacak. 3600 ek gösterge meselesinin devreye alınmasının ardından hem çalışan memurun hem de emekli memurun maaşlarında ve emekli olduktan sonra aldıkları ikramiye oranında ciddi artışlar sağlanacak. Bu sayede memur ve emekli maaşlarına bir zam daha eklenecek. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, basın mesuplarına 3600 ek gösterge hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın,"Ek göstergelerin hayata geçmesi durumunda memurların maaşları artacak, emekli olanların da emekli maaşları artacak. Emekli ikramiyelerinde 30 bin lira bir fark olacak." açıklamasında bulundu. İşte 3600 ek göstergede maaş hesabı ve son gelişmeler!