Maaşlara kallavi zam geliyor! 🎉İKRAMİYELERE 30 BİN TL FARK KESİNLEŞTİ! Hepsi tek tek masada: Sözleşmeliye kadro, 3600 ek gösterge, asgari ücret zammı...
Memurların kademe ve derecesine göre eğitim kriterleri de dikkate alınarak belirlenen ek göstergeler hakkında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışmalar sıkı bir şekilde yürütülmeye devam ediliyor. 3600 ek göstergenin özellikle emeklileri ve ikramiyeleri nasıl etkileyeceği merak ediliyor. 2022 emekli maaşlarına yapılan zam oranlarının netleşmesinin ardından 3600 ek gösterge ile aynı yıl içinde bir kere daha maaşlarda artış yaşanacak. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte son durum!
3600 ek gösterge için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Memur ve memur emeklisinin maaş hesabında önemli bir kriter olan ek gösterge, ne kadar yüksek olursa maaşa etkisi de o kadar artacak. 3600 ek gösterge meselesinin devreye alınmasının ardından hem çalışan memurun hem de emekli memurun maaşlarında ve emekli olduktan sonra aldıkları ikramiye oranında ciddi artışlar sağlanacak. Bu sayede memur ve emekli maaşlarına bir zam daha eklenecek. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, basın mesuplarına 3600 ek gösterge hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın,"Ek göstergelerin hayata geçmesi durumunda memurların maaşları artacak, emekli olanların da emekli maaşları artacak. Emekli ikramiyelerinde 30 bin lira bir fark olacak." açıklamasında bulundu. İşte 3600 ek göstergede maaş hesabı ve son gelişmeler!
İKRAMİYELERE 30 BİN TL FARK!
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu. 3'üncü toplantının tarihini açıklayan Yalçın, emekli ikramiyelerinde 30 bin TL artış olacağını söyledi. Yalçın, "Ek gösterge ile ilgili samimiyetle ter akıtmaya, konuya ilişkin katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek göstergeye ilişkin 3. toplantının 10 Mayıs'ta gerçekleşeceğini belirterek, "Ek gösterge ile ilgili samimiyetle ter akıtmaya, konuya ilişkin katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.