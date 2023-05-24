EMEKLİYE ÇİFTE ZAM! Maaşa göre ve memur emeklilerine farklı zam! İkramiye ve maaşlar...

Bayram ikramiyesi bu tarihten önce yatırılacak. İkramiyenin yapılacak zam ile en az 2 bin 500 lira olması beklenirken, kamu işçilerine yapılan yüzde 45 artış referans alınırsa 2 bin 900, yüzde 82'lik önceki ikramiye artışı dikkate alınırsa 3 bin 640 lira seviyesi görülebilecek.