EMEKLİYE ÇİFTE ZAM! Maaşa göre ve memur emeklilerine farklı zam! İkramiye ve maaşlar...
Başkan Erdoğan'ın "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" şeklindeki açıklaması milyonları heyecanlandırdı. Müjdenin detayları merak konusu olurken, çeşitli formüller de gündeme geldi. İşte emeklileri Haziran'da ve Temmuz'da bekleyen artışlar...
EYT'lilerle birlikte sayıları 16 milyona yaklaşan emeklilerin gelirinde Haziran ve Temmuz'da peşpeşe artışlar yaşanacak. Normalde Haziran'da 2 bin lira bayram ikramiyesi, Temmuz'da da SSK'lı ve Bağ-Kur'luysa ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklisiyse yüzde 6 zam + TÜFE farkı alacak emeklilerin gelirindeki artış ek iyileştirmelerle büyüyecek.
Daha önce memurlara ve emeklilere refah payı ve kademeli ek zam müjdesi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık.
GÖZLER İKRAMİYEDE
Nisan'da bin 100 liradan yaklaşık yüzde 82 artışla 2 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesinde yeni artış masaya yatırılacak. Bu artışın Haziran'daki Kurban Bayramı ikramiyesi ödemesine yansıtılması bekleniyor. Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk geliyor.
Bayram ikramiyesi bu tarihten önce yatırılacak. İkramiyenin yapılacak zam ile en az 2 bin 500 lira olması beklenirken, kamu işçilerine yapılan yüzde 45 artış referans alınırsa 2 bin 900, yüzde 82'lik önceki ikramiye artışı dikkate alınırsa 3 bin 640 lira seviyesi görülebilecek.