Maaşlara en az 6.700 TL ek ödeme, prim-hizmet yılı eşitliği... SSK, Bağkur emekliye 1.200 TL İNTİBAK ZAMMI!

Ocak ayı zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekliler şimdi Temmuz zammını merak etmeye başladı. Öte yandan 2000 yılı sonrası SSK ve Bağkur maaşlarında 1200-1300 TL arası artışın beklendiği İntibak yasası en çok aratılan konu başlıkları arasında yer aldı. Maaş zammı, 3600 ek gösterge, EYT dosyası derken gözler şimdi de İntibak yasasına çevrildi. Yasayla beraber prim eşitlemesi + aradaki maaş farklılığının giderilmesi ve 1300 TL'ye varan artışlar beklentiler arasında. Peki, İntibak yasası çıkacak mı 2023? 2000 sonrası intibak yasası Meclis'ten geçti mi? İşte merak edilenler...