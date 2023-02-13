1999 ö.-2000 sigorta+ 50-55 yaş indirimiyle EYT’li sayılacak listesi açıklandı! EYT’de 3600 günle kısmi emeklilik dosyası! Meclis’e o tarihte geliyor: Staj, prim farkı...

EYT yasası için geri sayım sürerken Meclis'e ne zaman geleceği merak konusu oldu. Bilindiği üzere ülkemizde 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından milli yas ile Meclis çalışmalarına ara verildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'in 21 Şubat'ta açılacağını ifade etti. Buna göre EYT çalışmalarının da o tarihte ele alınacağı düşünülüyor. Tüm bu gelişmelerle birlikte emeklilik bekleyen vatandaşlar kısmi emeklilik şartları hakkında araştırmalara başladı. Peki, EYT ne zamana ertelendi? EYT yasası ne zaman çıkacak? 3600 kısmi emeklilik şartları geçerli olacak mı? İşte detaylar.