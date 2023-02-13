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Haberler Ekonomi 1999 ö.-2000 sigorta+ 50-55 yaş indirimiyle EYT'li sayılacak listesi açıklandı! EYT'de 3600 günle kısmi emeklilik dosyası! Meclis'e o tarihte geliyor: Staj, prim farkı...

1999 ö.-2000 sigorta+ 50-55 yaş indirimiyle EYT'li sayılacak listesi açıklandı! EYT'de 3600 günle kısmi emeklilik dosyası! Meclis'e o tarihte geliyor: Staj, prim farkı...

Emeklilik bekleyen milyonlarca vatandaşın gözü kulağı EYT kararında. Kahramanmaraş depreminin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama işlemlerine ara verildi. Ardından Meclis'in açılış tarihi hakkında bilgi geldi. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT'de kısmi emeklilik şartları geçerli oalcak mı? İşte detaylar.

takvim.com.tr
13.02.2023 08:35 - Son Güncelleme: 13.02.2023 08:35
1999 ö.-2000 sigorta+ 50-55 yaş indirimiyle EYT’li sayılacak listesi açıklandı! EYT’de 3600 günle kısmi emeklilik dosyası! Meclis’e o tarihte geliyor: Staj, prim farkı...

EYT yasası için geri sayım sürerken Meclis'e ne zaman geleceği merak konusu oldu. Bilindiği üzere ülkemizde 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından milli yas ile Meclis çalışmalarına ara verildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'in 21 Şubat'ta açılacağını ifade etti. Buna göre EYT çalışmalarının da o tarihte ele alınacağı düşünülüyor. Tüm bu gelişmelerle birlikte emeklilik bekleyen vatandaşlar kısmi emeklilik şartları hakkında araştırmalara başladı. Peki, EYT ne zamana ertelendi? EYT yasası ne zaman çıkacak? 3600 kısmi emeklilik şartları geçerli olacak mı? İşte detaylar.

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1999 ö.-2000 sigorta+ 50-55 yaş indirimiyle EYT’li sayılacak listesi açıklandı! EYT’de 3600 günle kısmi emeklilik dosyası! Meclis’e o tarihte geliyor: Staj, prim farkı...

PRİMİ TAMAM OLMAYANA KISMİ EMEKLİLİK

Eğer EYT yasası ile kısmi emeklilik dahil 8 Eylül 1999 öncesine tümüyle dönülürse çok daha düşük yaşlarda 3.600 ve 5.400 gün ile emeklilik fırsatı doğacak.

1999 ö.-2000 sigorta+ 50-55 yaş indirimiyle EYT’li sayılacak listesi açıklandı! EYT’de 3600 günle kısmi emeklilik dosyası! Meclis’e o tarihte geliyor: Staj, prim farkı...

Kısmi emeklilik nedir? EYT yasasına tabi olacak birçok vatandaş yaşı ilerlemesine rağmen primlerini tamamlama imkanına sahip değil. Bu sigortalılar için ise kısmi emeklilik yani yaştan emeklilik imkanı var.

1999 ö.-2000 sigorta+ 50-55 yaş indirimiyle EYT’li sayılacak listesi açıklandı! EYT’de 3600 günle kısmi emeklilik dosyası! Meclis’e o tarihte geliyor: Staj, prim farkı...

DÜŞÜK PRİMLE YAŞTAN EMEKLİLİK FIRSATI

Belirli bir süre çalışarak prim biriktirmiş daha sonra ise iş hayatına ara vermek zorunda kalan vatandaşlar için kısmi emeklilik, yani yaştan emeklilik imkanı var.

1999 ö.-2000 sigorta+ 50-55 yaş indirimiyle EYT’li sayılacak listesi açıklandı! EYT’de 3600 günle kısmi emeklilik dosyası! Meclis’e o tarihte geliyor: Staj, prim farkı...

8 Eylül 1999 öncesinde normal emekliliğin dışında SSK'lılar için 3.600 gün primle Bağ-Kur'lular için de 5.400 gün primle kısmi emeklilik şartları bulunuyordu.

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