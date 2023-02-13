En düşük, en pahalı sigara fiyat LİSTESİ 2023! Şubat ayı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika sigaraya zam indirim var mı?

Sigaraya zam, indirim geldi mi merak ediliyor. Sigara ve tütün kullanıcıları internet arama motorlarında güncel sigara fiyatlarını araştırıyor. Peki Şubat ayı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika sigaraya zam indirim var mı? İşte en düşük, en pahalı sigara fiyat listesi 2023...