Maaşlara ek bir zam daha yapılacak! Emekliyi sevindiren müjdeler peşe peşe geliyor! Meclis'e sunuldu işte maaşlarda görülecek yeni oranlar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, özellikle emekli memur maaşlarında ciddi bir katkı sağlaması beklenen 3600 ek gösterge konusunda yeni detayları paylaştı. Emekli ve memura ek zammı da içeren kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından Bakan Bilgin'den gelen yeni açıklama emeklinin bir kere daha yüzünü güldürmeyi başardı. İşte 3600 ek gösterge ile emekli maaşlarında görülecek yeni oranlar...
600 Ek Gösterge Meclis'e Sunuluyor!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda yeni detayları paylaştı. Yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında merak edilen soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, Bakanlık tarafından yapılan çalışmalarda sona gelindiğini ifade etti. Şubat ayı içinde ilk açıklamanın yapılacağını bildirdi. Toplumda adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istediklerinin altını çizen Bakan Bilgin, statüler arasında farklılaşma yaşanmasını koruyan bir düzenleme olacağını da belirtti.
3600 ek gösterge çalışmasının Meclis'e sunulacağı tarih hakkında da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ipuçları verildi.
Konuya ilişkin Şubat ayında yapılacak açıklamalar kapsamında tarihin netleşmesi bekleniyor. Özellikle emekli olurken memurların aldığı ikramiyeler ve emekli aylıkları için ciddi oranda zam gelmesi bekleniyor.
3600 Ek Gösterge Emekliyi Nasıl Etkileyecek?
3600 ek gösterge meselesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarda sona gelindiği açıklandı.