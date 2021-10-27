Kasım ayı güncel kamu personeli ilanları 2021! 4/B ve kurumsal kadroya 6 bin 700 işçi alımı yapılacak! En az lise mezunu şartı aranıyor! Kamu personel alımı ilanları yakından takip ediliyor. Bakanlıklar, üniversiteler ve çeşitli kurumlar tarafından Kasım ayı sözleşmeli personel alım ilanları yayınlandı. Haberimizin içerisinden güncel ilanlara ve başvuru şartları hakkında detaylara ulaşabilirsiniz.