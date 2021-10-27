Kasım ayı güncel kamu personeli ilanları 2021! 4/B ve kurumsal kadroya 6 bin 700 işçi alımı yapılacak! En az lise mezunu şartı aranıyor!
Güncel kamuya personel alım ilanları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Bazı kurumlar tarafından Kasım ayı sözleşmeli personel alımı ilanları yayınlandı. Yayınlanan ilanlarda lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından 6 bin 700 kişilik istihdam sağlanacağı duyuruldu. Bakanlıklar, üniversiteler ve kurumlar tarafından yayınlanan 4/B ve kurumsal bağlamda sözleşmeli personel alımı ve kadro dağılımı hakkında detaylara haberimizde yer verdik. Yazının içerisinden Kasım ayına ilişkin güncel ilanlara ilişkin başvuru şartları ve detayları hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz. İşte Kasım ayı güncel kamu personeli alım ilanları!
Kasım ayı güncel kamu personeli ilanları 2021! 4/B ve kurumsal kadroya 6 bin 700 işçi alımı yapılacak! En az lise mezunu şartı aranıyor! Kamu personel alımı ilanları yakından takip ediliyor. Bakanlıklar, üniversiteler ve çeşitli kurumlar tarafından Kasım ayı sözleşmeli personel alım ilanları yayınlandı. Haberimizin içerisinden güncel ilanlara ve başvuru şartları hakkında detaylara ulaşabilirsiniz.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK KURUMLAR:
4/B Sözleşmeli Personel Alımı İlan Detayları:
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı: Bakanlığa bağlı olan YTB bünyesine 60 KPSS Puanı ile 17 Sözleşmeli Personel alacak. 17 kişilik kadro ile Destek Personeli ( Temizlik Personeli ), Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Mütercim Tercüman, Programcı ve Bilgisayar Teknikeri pozisyonlarında personel alınacak. Başvurular 5 Kasım 2021 tarihinse sona erecek.
Dışişleri Bakanlığı: Dışişleri Bakanlığı 12 kişilik kadro ile Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapılacak.