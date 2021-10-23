Kirada oturanlara müjde! Hayalleriniz gerçek olacak! Günde 141 TL’ye ev sahibi olun! İşte Ziraat Bankası faiz oranları…

Kirada oturan vatandaşlar her ay yaptıkları ödemeden bıkıyor ve bir gün kendi evinin sahibi olabilmenin hayalini kuruyor. Bunun için para biriktirirken bir yandan da bankalardan uygun faiz oranları ve geri ödeme koşulları ile konut kredisi çekmek istedikleri için sık sık araştırmalar yapıyor. Özellikle günde sadece 141 TL ödemeye denk gelen Ziraat Bankası konut kredisi fırsatı gündemde yoğun ilgi görüyor. Diğer bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını da inceleyerek sizin için en uygun koşulları sağlayan bankaya başvuruda bulunabilirsiniz.