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Haberler Ekonomi Kirada oturanlara müjde! Hayalleriniz gerçek olacak! Günde 141 TL'ye ev sahibi olun! İşte Ziraat Bankası faiz oranları…

Kirada oturanlara müjde! Hayalleriniz gerçek olacak! Günde 141 TL'ye ev sahibi olun! İşte Ziraat Bankası faiz oranları…

Ev almak herkesin hayalidir ve kirada oturanlar için bankalardan kampanyalar gelmeye devam ediyor. Konut kredisi kampanyaları ve faiz oranları sık sık güncellenen bankaları yakından takip edenler kendi birikmiş paralarını da ekleyerek hayalini kurduğu eve kavuşmak istiyor. Kirada oturanların hayalleri gerçek olacak ve sadece günde 141 TL'ye ev sahibi olabilecekler. Kolayca yapılan geri ödemeler ile hem ekonomileri zorlanmayacak hem de her ay kira ödeme derdinden kurtularak kendi evlerinde oturacaklar. Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranlarının yanı sıra diğer bankaların faiz oranlarını da haberimizden inceleyebilirsiniz.

23.10.2021 18:46 - Son Güncelleme: 23.10.2021 18:46
Kirada oturanlara müjde! Hayalleriniz gerçek olacak! Günde 141 TL’ye ev sahibi olun! İşte Ziraat Bankası faiz oranları…

Kirada oturan vatandaşlar her ay yaptıkları ödemeden bıkıyor ve bir gün kendi evinin sahibi olabilmenin hayalini kuruyor. Bunun için para biriktirirken bir yandan da bankalardan uygun faiz oranları ve geri ödeme koşulları ile konut kredisi çekmek istedikleri için sık sık araştırmalar yapıyor. Özellikle günde sadece 141 TL ödemeye denk gelen Ziraat Bankası konut kredisi fırsatı gündemde yoğun ilgi görüyor. Diğer bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını da inceleyerek sizin için en uygun koşulları sağlayan bankaya başvuruda bulunabilirsiniz.

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Kirada oturanlara müjde! Hayalleriniz gerçek olacak! Günde 141 TL’ye ev sahibi olun! İşte Ziraat Bankası faiz oranları…

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

250.000 TL kredi için:

Taksit Tutarı:4.256,64 TL
Faiz Oranı:% 1,37
Yıllık Maliyet Oranı:% 18.0218

Günlük sadece 141 TL'ye geliyor

Kirada oturanlara müjde! Hayalleriniz gerçek olacak! Günde 141 TL’ye ev sahibi olun! İşte Ziraat Bankası faiz oranları…

VAKIFBANK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.61

SarıPanjur Konut Kredisi: yüzde 1,37

Taşıt kredisi: yüzde 1.50

Kirada oturanlara müjde! Hayalleriniz gerçek olacak! Günde 141 TL’ye ev sahibi olun! İşte Ziraat Bankası faiz oranları…

HALKBANK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: yüzde 1,63

Konut kredisi: yüzde 1,38

Taşıt kredisi: yüzde 1,54

Kirada oturanlara müjde! Hayalleriniz gerçek olacak! Günde 141 TL’ye ev sahibi olun! İşte Ziraat Bankası faiz oranları…

FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ MÜ?

Merkez Bankası'nın 100 puan faiz indirimi sonrası banka faiz oranlarında büyük oranda bir oranda değişim olmadı. Güncel 2021 Ekim konut kredisi faiz oranları şöyle;

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