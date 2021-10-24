Elinizde varsa...Hiç bilmeden cebinizde servet taşıyor olabilirsiniz! Son pişmanlık fayda etmez! 5 lira diye yüzüne bakmıyordu ama...

Paranın hatalı basıldığını ve Türkiye'de sadece birkaç tane olduğunu söyleyen Elbir, "Akşam iş yerinin kasasını toparlarken, kasadaki 50 TL'nin sıfırının olmadığını fark ettim. Durumu bir arkadaşıma anlattım, arkadaşımda bana bu paralarının değerli olduğunu ve koleksiyonerlerin bu paralara ilgi duyduğunu söyledi. Arkadaşımla paranın sahte olup olmadığını öğrenmek için bankaya gittik. Bankada para okuma cihazından geçti, ardından para kalemi kullandık sahte olmadığını öğrendik. Sonra internette bir araştırma yaptık; bu paraların çok yüksek rakamlara 70-80 bin liraya satıldığını öğrendik. Biz de açık artırma usulüyle parayı 80 bin liradan satışa sunduk. En yüksek teklifi verene parayı vermeyi düşünüyoruz" dedi.