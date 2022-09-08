İŞKUR'dan müjde! 5.004 TL destek ödemesi yapılacak! Başvuranın anında hesabına yatıyor
İşkur çalışanlara ve iş verenlere detaylı olanaklar sunmaktadır. Özelliklede son senelerde yaşanan pandemi sürecinde iş verenlere parasal olanakların sunulmasına ihtiyaç olmuştur. Resmi kurumlardan belirtiler verilere göre İşkur doğrultusundan belirli koşullar altında iş verenler parasal destek olanakları sunulacaktır. Pandemi sürecini içine alan bu destek olanağının esas hedefi işsiz olan gençlerin iş olanaklarını genişletmektir.
08.09.2022 11:34 - Son Güncelleme: 08.09.2022 11:34
İşkur doğrultusundan iş verenlere belirli koşullar altında yeni çalışan aldığı vakit en az destek sunuluyor. Böylece iş veren daha çok çalışan ile daha kaliteli ürün ya da hizmet olanaklarını sunuyor. Hem de ülkede işsizlik sayısında da azalmalar yaşanacaktır. Hem iş veren hem de çalışan amacıyla İşkur istihdam teşvik imkanı en uygun bir hizmet türüdür. Son günlerde yaşanan işsizlik süreçleri istihdam teşvik kampanyası ile daha kısa sürede atlatılacaktır.
- Çalışanın en az 18 yaşında olması
-İş verenler amacıyla çalışanlara ödenen sigorta prim tipleri bu koşullar altında İşkur doğrultusundan sağlanmaktadır.