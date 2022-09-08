İŞKUR’dan müjde! 5.004 TL destek ödemesi yapılacak! Başvuranın anında hesabına yatıyor

İşkur doğrultusundan iş verenlere belirli koşullar altında yeni çalışan aldığı vakit en az destek sunuluyor. Böylece iş veren daha çok çalışan ile daha kaliteli ürün ya da hizmet olanaklarını sunuyor. Hem de ülkede işsizlik sayısında da azalmalar yaşanacaktır. Hem iş veren hem de çalışan amacıyla İşkur istihdam teşvik imkanı en uygun bir hizmet türüdür. Son günlerde yaşanan işsizlik süreçleri istihdam teşvik kampanyası ile daha kısa sürede atlatılacaktır.