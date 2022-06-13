Maaşlar 5.316 TL’yi bulacak! Asgari ücrete Temmuz Enflasyon artışı + 6 aylık 875,70 TL vergi artışı geliyor! Başkan Erdoğan’dan ’Her kesimi rahatlatacağız’ sinyali!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan asgari ücrete ilişkin, "Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız" ifadelerine yer verdi. Peki, Asgari ücrete zam gelecek mi? İşte tüm detaylar ve maaş hesabı!