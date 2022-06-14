5.5 milyona bayram havası estirecek haber! Bu koşulu taşıyan öğrencilere MEB 1.276- 2 bin 126 lira para verilecek! Devletten maaş desteği...

1 ayda bin 276- 2 bin 126 lira ödenecek. Son gün gelip çatıyor. Öğrencilere staj boyunca para ödeme müjdesi var. Mesleki eğitim öğrencilerine TOBB üyesi firmalarda staj ve iş yolunu açacak program başladı. Öğrencilere staj boyunca ayda 1.276 TL ile 2 bin 126 TL arası ödeme yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan 'Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı İş Birliği Protokolü' kapsamında, şirketlerin stajyer ve istihdam talebi için başvuru süreci başladı. Peki, kimler katılabilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!