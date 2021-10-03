İstanbul’a para yağacak! Formula 1 İstanbul etkinliğinde artık son düzlüğe girildi

"Ülkemize bu kadar önemli bir organizasyonu yeniden kazandırdığımız için çok mutluyuz. Bu büyük organizasyonda 100 bin kişiyi pistimizde ağırlayacağız. Misafirlerimiz 3 gün boyunca hem Formula 1 heyecanını hem de katılımcılar için hazırladığımız diğer sürprizleri deneyimleyecekler. Bu etkinlikle beraber ülkemize 100 milyon dolardan fazla ekonomik katkı sağlamayı da bekliyoruz" dedi.