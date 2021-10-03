İstanbul'a para yağacak! Formula 1 İstanbul etkinliğinde artık son düzlüğe girildi
08-09-10 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliği yapacağı, dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1 etkinliğinde artık son düzlüğe girildi. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, organizasyonu 100 bin kişinin İstanbul'da izleyeceğini açıkladı...
Geçtiğimiz sene Intercity tarafından 9 yıllık aradan sonra büyük çabalarla tekrar Türkiye'ye getirilen ve yılın en başarılı yarışı seçilen Turkish Grand Prix 2020 etkinliğinin ardından, Formula 1 organizasyonu bu sene tekrar Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Yapılan toplantıda konuşan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2020'deki organizasyonel başarıdan dolayı Intercity İstanbul Park yarış pisti, bu yıl F1 yarışlarının takvimine alındı" dedi.
"Ülkemize bu kadar önemli bir organizasyonu yeniden kazandırdığımız için çok mutluyuz. Bu büyük organizasyonda 100 bin kişiyi pistimizde ağırlayacağız. Misafirlerimiz 3 gün boyunca hem Formula 1 heyecanını hem de katılımcılar için hazırladığımız diğer sürprizleri deneyimleyecekler. Bu etkinlikle beraber ülkemize 100 milyon dolardan fazla ekonomik katkı sağlamayı da bekliyoruz" dedi.