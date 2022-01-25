Farklı şehirlerden alım yapılacak! Temizlik görevlisi, satış danışmanı, makineci başvuru şartları… 25 Ocak İŞKUR iş ilanları

İş araya binlerce kişi İŞKUR'un yayınladığı güncel ilanları yakından takip ediyor. Milyonlarca kişinin istihdamına katkıda bulunan İŞKUR açık ilanlar üzerinden temizlik görevlisi, satış danışmanı, beden işçisi, makineci gibi farklı kadrolarda eleman alımı yapılacak. En az ilkokul mezunu olan kişilerin kabul edildiği başvuru şartları ilan özelinde farklılık gösterebiliyor. Türkiye genelinde pek çok ilden başvurular kabul ediliyor. İncelemek isteyenler için 25 Ocak İŞKUR iş ilanları haberimizde yer alıyor.