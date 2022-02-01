EYT’de son formül açıklandı! Gözler oradaydı! Ortaya çıktı! EYT’li olup primi tamamlamış o yaş üzeri herkese müjdeli haber

EYT konusu ile ilgili yapılacak çalışmalar bir yandan merak edilirken, başka yandan çoğu yeni tartışmada bu hususta gündeme gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kişiyi heyecanlandıran yeni açıklamalar sonrasında, emeklilik yaşının aşağı çekilmesine yönelik tartışmalar da gündemde ilk sırada yerini almaya başladı. Özellikle yıpranma payına yönelik tartışmalar ilgi odağı olmaya devam ediyor.