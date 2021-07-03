Maaşın 11 katına kadar faizsiz kredi! 12 ay taksitle alabilirsiniz! Faizsiz ihtiyaç kredisi nasıl alınır?
Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar kredi fırsatlarından faydalanabiliyor. Bankalardan kredi faiz oranlarına göre ihtiyaç kredisi çekebilir, geri ödeme miktarını ve süresini kendi bütçenize göre belirleyebilirsiniz. Düşük faizli krediler sık sık araştırılırken, bir diğer araştırılan konu ise faizsiz krediler oldu. Bazı bankalar müşterilerine faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Vakıfbank tarafından yapılan açıklamada; sunulan faizsiz kredi fırsatı ile maaşınızın 11 katına kadar olan bir miktarı çekebileceksiniz. Peki; faizsiz ihtiyaç kredisi nasıl alınır? İşte detaylar!
12 ay taksitle maaşınızın 11 katına kadar faizsiz kredi fırsatı! İhtiyaç kredisi çekmek isteyenler düşük faiz oranlarını sorguluyor. Ancak bazı bankalar, gerekli şartları yerine getirdiğiniz takdirde faizsiz kredi verebiliyor. Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre; faizsiz kredi çekmeniz mümkün. Maaşın 11 katına kadar kredi alacak kişiler en fazla 12 ay vadeye kadar kredilerini bu şekilde alabiliyor. İşte; faizsiz kredi hakkında merak edilen bilgiler ve bankaların faiz oranları!