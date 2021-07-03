Maaşın 11 katına kadar faizsiz kredi! 12 ay taksitle alabilirsiniz! Faizsiz ihtiyaç kredisi nasıl alınır?

Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar kredi fırsatlarından faydalanabiliyor. Bankalardan kredi faiz oranlarına göre ihtiyaç kredisi çekebilir, geri ödeme miktarını ve süresini kendi bütçenize göre belirleyebilirsiniz. Düşük faizli krediler sık sık araştırılırken, bir diğer araştırılan konu ise faizsiz krediler oldu. Bazı bankalar müşterilerine faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Vakıfbank tarafından yapılan açıklamada; sunulan faizsiz kredi fırsatı ile maaşınızın 11 katına kadar olan bir miktarı çekebileceksiniz. Peki; faizsiz ihtiyaç kredisi nasıl alınır? İşte detaylar!

03.07.2021 19:28 - Son Güncelleme: 03.07.2021 19:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





