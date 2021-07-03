Hızlıca harlanıp tavan yapacak! Cüzdanlar kazançlarla dolacak! 12 bin TL 34 günlük mevduat faizi kaç lira kâr sağlar?

Hızlıca harlanıp tavan yapacak ve cüzdanlar kazançlarla dolacak. Mevduat hesaplarıyla parayı değerlendirme yöntemi pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar mevduat faizini güvenilir olarak görüyor ve yatırımlarını hesaplarına aktarıyor. Bu doğrultuda da para birikimi yapan vatandaşların sıklıkla tercih ettiği yatırım yöntemlerinden birisi de mevduat hesapları olarak karşımıza çıkıyor. Mevduat hesabı olanlar ya da yeni bir hesap açmak isteyenler bankaların son oranlarını öğrenerek ona göre şubelere gidecek ya da talep online talep oluşturacak. Bankalar ise bu süreçte müşteri sayısını artırmak için pek çok cazip teklif sunmaya devam ediyor.