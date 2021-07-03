Hızlıca harlanıp tavan yapacak! Cüzdanlar kazançlarla dolacak! 12 bin TL 34 günlük mevduat faizi kaç lira kâr sağlar?
Mevduat hesapları son dönemde yatırım yapmak isteyen büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından sık sık tercih ediliyor. Elindeki mevcut parasını mevduat hesaplarına yatırarak değerlendirmek isteyen kişi sayısında artış yaşanıyor. 32 günlük faizle hangi bankanın ne kadar mevduat faizi verdiğine haberimizde detaylı bir şekilde yer verdik. Para biriktiren pek çok risksiz yatırım yollarını araştırırken mevduat hesapları akıllara geliyor. Ayrıca bankaların bu konudaki yarışı da tam gaz devam ediyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar çeşitli avantajlı tekliflerini tek tek sunuyor ve para birikimi olanlar teklifleri öğrenmek üzere araştırmalara koyuldu.
Hızlıca harlanıp tavan yapacak ve cüzdanlar kazançlarla dolacak. Mevduat hesaplarıyla parayı değerlendirme yöntemi pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar mevduat faizini güvenilir olarak görüyor ve yatırımlarını hesaplarına aktarıyor. Bu doğrultuda da para birikimi yapan vatandaşların sıklıkla tercih ettiği yatırım yöntemlerinden birisi de mevduat hesapları olarak karşımıza çıkıyor. Mevduat hesabı olanlar ya da yeni bir hesap açmak isteyenler bankaların son oranlarını öğrenerek ona göre şubelere gidecek ya da talep online talep oluşturacak. Bankalar ise bu süreçte müşteri sayısını artırmak için pek çok cazip teklif sunmaya devam ediyor.