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Çalışanlar dikkat! Bu 2 şartı yerine getirene SGK’dan toplu para ödemesi! Dilekçe ile başvurabilirsiniz!

Uzun yıllar boyunca çalışma hayatında yer alan ancak emekli olamayan milyonlarca kişiye ek bir hak daha tanınıyor. Yıl, yaş ve prim şartını dolduran kişilere SGK'dan toplu para ödemesi yapılıyor. Emeklilik hayali kuran ancak emekli olamayan kişiler böylelikle toplu paraya kavuşabiliyor. Böylelikle birikmiş paranızı toplu halde alabilirsiniz. Ancak bu toplu parayı alabilmek için 2 şartı birden yerine getirmeniz gerekiyor. İşte; SGK'dan toplu para almanın yolları!

03.07.2021 20:49 - Son Güncelleme: 03.07.2021 20:49
Çalışanlar dikkat! Bu 2 şartı yerine getirene SGK’dan toplu para ödemesi! Dilekçe ile başvurabilirsiniz!

Yıllar boyunca çalışma hayatında emek veren kişilerin en büyük hayallerinden birisi emeklilik olmaktadır. Emekli olarak çalışmalarının karşılığını almak isteyenler bazen bu isteklerini yerine getiremiyor. Böylelikle emeklilik ikramiyesinden de faydalanmak mümkün olmuyor. Ancak, birçok kişi bilmese de çalışanların toplu para alma imkanı bulunuyor. Milyonlarca çalışan, eğer gerekli şartları yerine getirirse SGK'dan toplu ödeme alabiliyor. Yaş ve gün şartını sağlamış olan ancak prim eksiği bulunan vatandaşlar SGK'dan ödemiş oldukları prim paralarını toplu halde alabilecek. Böylece birikmiş bir paraya kavuşabilirsiniz. İşte; SGK'dan toplu para ödemesi alma yolları!

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Çalışanlar dikkat! Bu 2 şartı yerine getirene SGK’dan toplu para ödemesi! Dilekçe ile başvurabilirsiniz!

Yıl ve yaş şartını doldurmasına karşın primi eksik olduğu için emekli olamayan çok sayıda kişi bulunuyor. Bu kişilere de toplu ödeme imkanı var. Bu kişiler, birikmiş primlerini toptan geri alabiliyor.

Çalışanlar dikkat! Bu 2 şartı yerine getirene SGK’dan toplu para ödemesi! Dilekçe ile başvurabilirsiniz!

Yasa, SSK ve Bağ- Kur'lular için toplu para alabilmenin şartlarını şöyle sıralıyor:

● Sigortalı olarak çalışmıyor ya da kendi işini yürütüyor olmamak.

● Emeklilik için gerekli olan 3 şarttan yıl ve yaşı tamamlamış olmak.

Çalışanlar dikkat! Bu 2 şartı yerine getirene SGK’dan toplu para ödemesi! Dilekçe ile başvurabilirsiniz!

Toplu para talebi vefat eden kişilerin kanuni mirasçıları tarafından da yapılabiliyor. Burada da ölüm aylığı bağlanmaması esas alınıyor. Parayı talep etmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dilekçe ile başvurmak gerekiyor.

Çalışanlar dikkat! Bu 2 şartı yerine getirene SGK’dan toplu para ödemesi! Dilekçe ile başvurabilirsiniz!

Ne kadar ödeneceği ise o zaman yatırılan paranın her yıl katsayısının güncellenmesiyle belirleniyor.