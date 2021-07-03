Çalışanlar dikkat! Bu 2 şartı yerine getirene SGK’dan toplu para ödemesi! Dilekçe ile başvurabilirsiniz!

Yıllar boyunca çalışma hayatında emek veren kişilerin en büyük hayallerinden birisi emeklilik olmaktadır. Emekli olarak çalışmalarının karşılığını almak isteyenler bazen bu isteklerini yerine getiremiyor. Böylelikle emeklilik ikramiyesinden de faydalanmak mümkün olmuyor. Ancak, birçok kişi bilmese de çalışanların toplu para alma imkanı bulunuyor. Milyonlarca çalışan, eğer gerekli şartları yerine getirirse SGK'dan toplu ödeme alabiliyor. Yaş ve gün şartını sağlamış olan ancak prim eksiği bulunan vatandaşlar SGK'dan ödemiş oldukları prim paralarını toplu halde alabilecek. Böylece birikmiş bir paraya kavuşabilirsiniz. İşte; SGK'dan toplu para ödemesi alma yolları!