Maaşın 10 katına kadar para veriliyor! 55 bin ve 75 bin TL'ye kadar nakit alabilirsiniz! Kamu ve özel sektör çalışanlarına...
Maaşa göre ne kadar kredi alabilirim diyenlere özel kamu ve özel birçok bankadan uygun faiz oranlarıyla mesleğe göre kredi seçenekleri sunuluyor. 125 bin TL'ye kadar sağlanan kredi desteklerinden yararlanarak tüm kamu çalışanlarının her ihtiyacına finansman bulması sağlanmaktadır. Özel sektör çalışanlarına ise yüksek miktarda ve uygun vade, faiz koşulları ile krediler sunuluyor. İşte kamu ve özel sektör için en uygun krediler.
10.12.2021 16:11
- Son Güncelleme: 10.12.2021 16:11
Memura Kredi Veren Bankalar
Kamuya özel kredi kampanyaları sunarak memurların pek çok alanda ihtiyacına yönelik finansman sağlayan bankalara talep her geçen gün artıyor. Özellikle son dönemde gelen zamlar ve hayat pahalılığı nedeniyle kamu çalışanları, maaşlarına göre en yüksek ne kadar kredi alabileceklerini merak etmeye başladı.