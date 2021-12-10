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Haberler Ekonomi Maaşın 10 katına kadar para veriliyor! 55 bin ve 75 bin TL'ye kadar nakit alabilirsiniz! Kamu ve özel sektör çalışanlarına...

Maaşın 10 katına kadar para veriliyor! 55 bin ve 75 bin TL'ye kadar nakit alabilirsiniz! Kamu ve özel sektör çalışanlarına...

Maaşa göre ne kadar kredi alabilirim diyenlere özel kamu ve özel birçok bankadan uygun faiz oranlarıyla mesleğe göre kredi seçenekleri sunuluyor. 125 bin TL'ye kadar sağlanan kredi desteklerinden yararlanarak tüm kamu çalışanlarının her ihtiyacına finansman bulması sağlanmaktadır. Özel sektör çalışanlarına ise yüksek miktarda ve uygun vade, faiz koşulları ile krediler sunuluyor. İşte kamu ve özel sektör için en uygun krediler.

takvim.com.tr
10.12.2021 16:11 - Son Güncelleme: 10.12.2021 16:11
Maaşın 10 katına kadar para veriliyor! 55 bin ve 75 bin TL’ye kadar nakit alabilirsiniz! Kamu ve özel sektör çalışanlarına...

Memura Kredi Veren Bankalar

Kamuya özel kredi kampanyaları sunarak memurların pek çok alanda ihtiyacına yönelik finansman sağlayan bankalara talep her geçen gün artıyor. Özellikle son dönemde gelen zamlar ve hayat pahalılığı nedeniyle kamu çalışanları, maaşlarına göre en yüksek ne kadar kredi alabileceklerini merak etmeye başladı.

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Maaşın 10 katına kadar para veriliyor! 55 bin ve 75 bin TL’ye kadar nakit alabilirsiniz! Kamu ve özel sektör çalışanlarına...

Vakıfbank, Halkbank, Akbank ve Denizbank tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile bu kurumlardan emekli olmuş kişiler için düşük faiz oranları ve uzun vade seçenekleri ile esnek ödeme planlarına sahip ihtiyaç kredileri verilmeye devam ediyor.

Maaşın 10 katına kadar para veriliyor! 55 bin ve 75 bin TL’ye kadar nakit alabilirsiniz! Kamu ve özel sektör çalışanlarına...

TCMB'nin faiz indirimi sonrasında kredi faizlerinde de indirime giden pek çok banka tüm kamu personellerinin düşük faizli kredi fırsatlarından yararlanmasını sağlıyor.

Maaşın 10 katına kadar para veriliyor! 55 bin ve 75 bin TL’ye kadar nakit alabilirsiniz! Kamu ve özel sektör çalışanlarına...

Denizbank Kamu Çalışanlarına Özel Kredi

36 ay vade seçenekleriyle tüm kamu çalışanları için %2,14'ten başlayan faiz oranları ile kredi desteği sağlanmaktadır. 55 bin TL üst limite sahip Denizbank Kamu Çalışanlarına Özel Kredi için ayrıca esnek ödeme seçenekleri de uygulanmaktadır.

Maaşın 10 katına kadar para veriliyor! 55 bin ve 75 bin TL’ye kadar nakit alabilirsiniz! Kamu ve özel sektör çalışanlarına...

Akbank Kamuya Anında Kredi

Akbank Kamuya Anında Kredi kampanyası kapsamında, 75 bin TL'ye kadar tüm nakit ihtiyaçları için vatandaşlara %1,25 faiz oranlarından başlayan kredi tahsis ediyor. 3 ay erteleme fırsatına sahip kredi, erteleme dahil 36 ay vadeli olarak sunulmaktadır.

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