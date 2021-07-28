Maaşın 10 katına kadar kredi hesaba yatıyor! Düşük faiz için tek bir belge yetiyor! İşte şartlar…
Ülkemizde sayısı yaklaşık 13 milyona yaklaşan emekliler düşük faizli kredilerden faydalanma imkanı yakalıyor. Kamu ve özel bankalar, emeklilere yönelik düzenlediği kampanyalarla yüzleri güldürüyor. Bankalardan emeklilere yönelik özel düşük faizli kredi veriliyor. Böylelikle maaşın 10 katına kadar kredi çekebilir ve uygun geri ödeme yöntemleriyle kredi borcunuzu kapatabilirsiniz. Bu krediyi çekmek için ücret bordrosu, gelir belgesi, SGK web belgesi ya da gelir yazısı vermeniz gerekebilir. Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası, Denizbank emekli kredisi fırsatlarından faydalanmak için detaylı bilgiler haberimizde!
28.07.2021 19:08
- Son Güncelleme: 28.07.2021 19:08
Düşük faizle kredi almak isteyen vatandaşlar, bankaların kredi kampanyaları hakkında bilgi almak istiyor. Yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş, düşük faizle kredi alabiliyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası, Denizbank gibi bankalar emeklilere düşük faizle kredi veriyor. İhtiyaç kredisi faiz oranları müşteri özelinde, müşteri risklilik durumuna göre, başvuru ve kredi kullandırım oranlarına göre değişiklik gösteriyor. Ancak maaşınızın 10 katına kadar kredi çekmeniz mümkün olabiliyor. Bazı bankalarda ise çekebileceğiniz miktarda limit bulunuyor. İşte emekli kredi kampanyaları hakkında tüm detaylar!