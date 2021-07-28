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Maaşın 10 katına kadar kredi hesaba yatıyor! Düşük faiz için tek bir belge yetiyor! İşte şartlar…

Ülkemizde sayısı yaklaşık 13 milyona yaklaşan emekliler düşük faizli kredilerden faydalanma imkanı yakalıyor. Kamu ve özel bankalar, emeklilere yönelik düzenlediği kampanyalarla yüzleri güldürüyor. Bankalardan emeklilere yönelik özel düşük faizli kredi veriliyor. Böylelikle maaşın 10 katına kadar kredi çekebilir ve uygun geri ödeme yöntemleriyle kredi borcunuzu kapatabilirsiniz. Bu krediyi çekmek için ücret bordrosu, gelir belgesi, SGK web belgesi ya da gelir yazısı vermeniz gerekebilir. Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası, Denizbank emekli kredisi fırsatlarından faydalanmak için detaylı bilgiler haberimizde!

28.07.2021 19:08 - Son Güncelleme: 28.07.2021 19:08
Maaşın 10 katına kadar kredi hesaba yatıyor! Düşük faiz için tek bir belge yetiyor! İşte şartlar…

Düşük faizle kredi almak isteyen vatandaşlar, bankaların kredi kampanyaları hakkında bilgi almak istiyor. Yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş, düşük faizle kredi alabiliyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası, Denizbank gibi bankalar emeklilere düşük faizle kredi veriyor. İhtiyaç kredisi faiz oranları müşteri özelinde, müşteri risklilik durumuna göre, başvuru ve kredi kullandırım oranlarına göre değişiklik gösteriyor. Ancak maaşınızın 10 katına kadar kredi çekmeniz mümkün olabiliyor. Bazı bankalarda ise çekebileceğiniz miktarda limit bulunuyor. İşte emekli kredi kampanyaları hakkında tüm detaylar!

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Maaşın 10 katına kadar kredi hesaba yatıyor! Düşük faiz için tek bir belge yetiyor! İşte şartlar…

GARANTİ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Size özel emekli ihtiyaç kredisine Garanti BBVA Mobil ya da İnternet Bankacılığı aracılığıyla başvurabilir, daha önce yaptığınız başvurularınızı tamamlayabilir ve şubeye gitmeden hesabınıza aktarılan paranızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Maaşın 10 katına kadar kredi hesaba yatıyor! Düşük faiz için tek bir belge yetiyor! İşte şartlar…

KKB (Kredi Kayıt Bürosu) kredi risk raporunuzu Garanti BBVA İnternet Bankacılığı'ndan alabilir ve krediye başvuru yapabilirsiniz.

Maaşın 10 katına kadar kredi hesaba yatıyor! Düşük faiz için tek bir belge yetiyor! İşte şartlar…

Örnek Hesaplama

10.000 TL kredi tutarı ve 12 ay vade için faiz oranı: %1,69 yıllık toplam maliyet %28,5335'dir. Sigorta ve Vergi Dahil Ücretler Toplamı: 212,50 TL'dir.

*Maksimum faiz oranı %2,79 , yıllık maksimum maliyet oranı %35,7245 'dir.

Maaşın 10 katına kadar kredi hesaba yatıyor! Düşük faiz için tek bir belge yetiyor! İşte şartlar…

KKB (Kredi Kayıt Bürosu) kredi risk raporunuzu Garanti BBVA İnternet Bankacılığı'ndan alabilir ve krediye başvuru yapabilirsiniz.