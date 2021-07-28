Maaşın 10 katına kadar kredi hesaba yatıyor! Düşük faiz için tek bir belge yetiyor! İşte şartlar…

Düşük faizle kredi almak isteyen vatandaşlar, bankaların kredi kampanyaları hakkında bilgi almak istiyor. Yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş, düşük faizle kredi alabiliyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası, Denizbank gibi bankalar emeklilere düşük faizle kredi veriyor. İhtiyaç kredisi faiz oranları müşteri özelinde, müşteri risklilik durumuna göre, başvuru ve kredi kullandırım oranlarına göre değişiklik gösteriyor. Ancak maaşınızın 10 katına kadar kredi çekmeniz mümkün olabiliyor. Bazı bankalarda ise çekebileceğiniz miktarda limit bulunuyor. İşte emekli kredi kampanyaları hakkında tüm detaylar!