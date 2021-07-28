Kredi çekip emekli olabilirsiniz! Başvurmak için acele edin! 1,55 faiz oranıyla emeklilik şansı!
Henüz emekli olmayan vatandaşlara kredi imkanıyla emeklilik fırsatı! Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz yaptığı açıklamada banka kredisiyle emeklilik yolunun açıldığını duyurdu. Buna göre; 1 Kasım tarihine kadar aylık 1,55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanmak mümkün olabilecek. İmzalanan protokol ile binlerce kişiye krediyle emeklilik imkanı getirildi. Geri ödemelerde herhangi bir ödeme güçlüğü çekilmemesi planlanıyor. İşte krediyle emekli olma hakkında merak edilen bilgiler!
28.07.2021 21:32
- Son Güncelleme: 28.07.2021 21:32
Emekli olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber geldi! Krediyle emeklilik imkanının önü açıldı. Ülkemizde 13 milyona yakın emekli vatandaş bulunurken, binlerce kişi de emeklilik sınırında bulunuyor. Bu vatandaşlara krediyle ödeme yaparak emeklilik kolaylığı sağlanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, "Yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza, herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacaktır" dedi. İşte, krediyle emeklilik hakkında detaylar!