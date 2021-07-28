Kredi çekip emekli olabilirsiniz! Başvurmak için acele edin! 1,55 faiz oranıyla emeklilik şansı!

Konuya ilişkin konuşan SGK Başkanı İsmail Yılmaz, şunları kaydetti;

Daha önce 17 Kasım 2020'de yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanun kapsamında 2,2 milyon kişi yapılandırma için başvurmuş ve 101 milyar lira alacağımız yapılandırılmıştır. Bugün itibarıyla tahsilat tutarımız ise 14.5 milyar liradır.