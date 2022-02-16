Maaşı, güvencesi olmayanlara çifte destek! VGM'den posta yoluyla başvurana 1.475 lira ödeme! Her ay maaş gibi yatıyor...

Devlet tarafınca gelir seviyesi düşük, paraya ihtiyacı olan vatandaşlara 2022 yılında da destek sağlanmaya devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM gereksinim ihtiyacı duyan ailelere, yetim ve engellilere 1.475 liralık destek sağlıyor. Takviyeden yararlanmak isteyenlerin sosyal güvencesi olmaması, düzenli maaşı ve rastgele bir geliri olmaması VGM'nin belirlediği şartları sağlamaları durumunda muhtaç aylığı alabildiği belirlenmiştir. Peki, muhtaç aylığı nedir? Kimler bu haktan yararlanabilir? Şartları nelerdir ve nasıl alınır? İşte, VGM'den maddi imkansızlıklar içinde olan vatandaşlara verilen muhtaç aylığına dair bilgiler...