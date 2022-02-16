Türk lirasını tercih edene bankalar kepçeyle veriyor! Cezbeden gelişme! TL'nin 32 günlük getirisi 8.536,99 TL oluyor
Vadeli TL mevduat hesapları amacıyla bankaların uyguladıkları faiz oranları yükselmeye devam ediyor. Kur korumalı TL mevduat düzeneğinin döneme girmesinin sonrasında düşüş eğilimi amacıylae giren 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında yeni oranlar göz doldurmaya devam ediyor. Yüksek faiz oranlarından da yararlanarak birikimlerini durduğu yerde değerlendirmek isteyenlere cazip teklifler sunuluyor. Hem de çoğu bankacılık hizmetlerinden de ayrıcalıklı biçimde yararlanarak da kişilerin en yüksek şekilde birikimlerini katlamaları sağlanmaktadır. Peki bankaların 32 günlük mevduat faizleri ne kadar oldu? İşte en yüksek vadeli mevduat hesap faiz oranları.
En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Mevduat faiz oranlarında güncellenen yeni oranlar dikkat çekiyor. Kur korumalı TL mevduat hesaplarına ilginin artmasının ardından faiz oranlarında görülen düşüş alternatif arayışlarını da beraberinde getirdi.
Kısa süre önce birçok banka tarafından yüzde 20'nin üzerine çıkarılan vadeli mevduat hesabı hoş geldin faiz oranları yeniden ortalama yüzde 19 – 20 seviyelerinde görülmeye devam ediyor. En yüksek faiz oranları ile birikimlerini değerlendirmek isteyenler ise güncel faiz oranlarını araştırmaya başladılar.
Vatandaşlar ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen yeni politikalar kapsamında altın ve dövizden dönüşüm hesapları ile kur korumalı TL mevduat hesaplarına olan ilgisini bir hayli artırmış durumda.
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