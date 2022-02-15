3600 ek göstergede flaş gelişme! Peki kim 3600 ek gösterge alacak? İşte ek gösterge alacak memurların listesi
Milyonlarca memurun gözü 3600 Ek Gösterge çalışmalarına çevrilmiş durumda. Taslak metinler üzerinde çalışma sürerken Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Memur-Sen yöneticileri ile buluşacak. Bütüncül bir anlayış ile unvan ve hiyerarşi gözetilerek ek göstergeler belirleniyor. Dün taslak metinleri açıklayan TAKVİM şimdi de göstergesi yükselecek unvanları tam liste olarak açıklıyor.
Milyonlarca memur bu yıl Mayıs ayında Meclis'e gelmesi beklenen ek gösterge artışıyla ilgili çalışmalara kilitlenmiş durumda. 3600 Ek Gösterge çalışması kapsamında yeni yol haritası da belirleniyor. Çalışmalarla ilgili ilk ipuçları da gelmeye başladı. Dün TAKVİM bu konudaki alternatifli taslak metinleri yayınlamıştı.
Bu gün ise üzerinde çalışılan unvanların tam listesini yayınlıyoruz. Buna göre ek gösterge konusunda kamuda yer alan tüm unvanlar gözden geçiriliyor. Sendikaların önerileri ile bütüncül bir çalışma ile hareket ediliyor. Kademeli geçiş ile kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek göstergeler yeniden belirleniyor. Bu şekilde ek göstergelerde ortaya çıkan dengesizlikler de ortadan kaldırılıyor. Yardımcı hizmetler sınıfı gibi ek göstergesi olmayan alanlara da ek gösterge verilmesi yine çalışmaların içinde yer alıyor.
Yine çalışmalar kapsamında En yüksek Devlet Memuru olan idari işler Başkanının ek göstergesi yeniden tespit edilecek. Piramit şeklinde kamuda yer alan diğer unvanlar tespit edilerek aşağıya doğru ek göstergeler belirlenecek. Bu rakamın 8000 den 9000 'e kadar düzenlenmesi bekleniyor. Bakan yardımcılarından genel müdürlere, genel müdür yardımcılarından, müstakil daire başkanlarına kadar herkesin ek göstergesi gözden geçiriliyor. Daire Başkanları, şube müdürleri, şef ve diğer kadrolara yönelik düzenlemeler yapılıyor. İl müdürleri ile bölge müdürlerinin ek göstergeleri de hiyerarşik yapı içinde yeniden düzenleniyor.
ÜST KADEME DE DEĞİŞECEK
Çalışmalar kapsamında Üst kademe yöneticilerin de ek göstergeleri gözden geçirilecek. Kurum Başkanları arasındaki denge sağlanacak. Örneğin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanın ek göstergesi 7000 iken Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı'nın 6400. Bu çerçevede dengesizlikler giderilirken genel Müdürlerin ve kurum başkanların ek göstergeleri yeniden belirlenecek. Başkanlık şeklinde örgütlenen kurumların da başkan yardımcıları arasında yer alan dengesizlikler giderilip ek göstergeler yeniden düzenlenecek.
Bakanlıklardaki daire başkanlarının ek göstergesi yükseltilecek. Böylece mesleğe yarışma ve yeterlik sınavıyla girilen kariyer mesleklerde görev yapanların daire başkanlıklarına atanmasının özendirilmesi ve teşvik edilmesi bekleniyor.
LİSTEDE KİMLER VAR?
Mesleğe yarışma ve yeterlik sınavıyla girilen 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 1 sayılı ek gösterge cetvelinde yer alan kariyer uzmanlıkların ek göstergeleri de yeniden düzenlenecek. İşte bu uzmanlıklar: