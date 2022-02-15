3600 ek göstergede flaş gelişme! Peki kim 3600 ek gösterge alacak? İşte ek gösterge alacak memurların listesi

Bu gün ise üzerinde çalışılan unvanların tam listesini yayınlıyoruz. Buna göre ek gösterge konusunda kamuda yer alan tüm unvanlar gözden geçiriliyor. Sendikaların önerileri ile bütüncül bir çalışma ile hareket ediliyor. Kademeli geçiş ile kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek göstergeler yeniden belirleniyor. Bu şekilde ek göstergelerde ortaya çıkan dengesizlikler de ortadan kaldırılıyor. Yardımcı hizmetler sınıfı gibi ek göstergesi olmayan alanlara da ek gösterge verilmesi yine çalışmaların içinde yer alıyor.