Hem karşılıksız nakit ödeme hem de 20 bin ve 100 bin TL’ye varan kredi müjdesi verildi! Biraz önce belli oldu!

Ortak içeriklere sahip olan fakat iki bankanın da kendi özelinde başvurulara açmış bulunduğu promosyon kampanyalarına göre maaş hesaplarını alakalı bankalardan birinin bünyesine taşıyan ve 3 sene süresince hesabın o bankada kalacağının taahhüdünü veren emeklilere, SGK maaşı tutarlarına göre belirlenmiş olan tutarlarda, karşılıksız ödeme uygulanacağı bildirildi.