Hem karşılıksız nakit ödeme hem de 20 bin ve 100 bin TL'ye varan kredi müjdesi verildi! Biraz önce belli oldu!
Vakıfbank ve Halk Bankası, dara düşen emekli vatandaşlar amacıyla geliştirmiş oldukları nakit ve kredi kampanyalarının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
Ekonomik şartların, detaylı faktörler kapsamında en önemli konu olduğu şu zamanlarda tek maaş ile geçinmeye çalışan emekli vatandaşlara, kamu bankalarından destek haberi geldi. Halk Bankası ve Vakıfbank, sadece emeklileri ilgilendiren iki yeni kampanyalarının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. İşte kamu bankalarının emekli kampanyalarına dair ayrıntılar…
Vakıfbank ve Halk Bankası'ndan Karşılıksız Ödeme
Ülkemizin iki mühim kamu bankası olarak hizmet vermeye devam eden Vakıfbank ve Halk Bankası, zorlu ekonomik şartlara rağmen tek maaş ile direnmeye çalışan emekli vatandaşlar amacıyla bir promosyon kampanyası geliştirdiklerini duyurdu.
Ortak içeriklere sahip olan fakat iki bankanın da kendi özelinde başvurulara açmış bulunduğu promosyon kampanyalarına göre maaş hesaplarını alakalı bankalardan birinin bünyesine taşıyan ve 3 sene süresince hesabın o bankada kalacağının taahhüdünü veren emeklilere, SGK maaşı tutarlarına göre belirlenmiş olan tutarlarda, karşılıksız ödeme uygulanacağı bildirildi.