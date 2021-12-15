Gözler oradaydı! Tüm emekliler faydalanabilir! SGK emeklilerine 2500 TL ikramiye verilecek! Emekli maaşına ek koşulsuz olarak alın
SGK emeklilerine 2500 TL ikramiye verilecek! Emekli maaşına ek koşulsuz olarak alın... Emekli maaşına ek destekler verilmeye devam ediyor. Son dönemde hayat pahalılığının artmasının ardından emekli maaşına ek destekler arayanlara özel cazip oranlarda nakit promosyonları verilmeye devam ediyor. Akbank tarafından 2.500 TL'ye kadar sunulan nakit promosyonu ise şuan için en yüksek oranlara sahip. İşte emekli maaşına göre en yüksek emekli nakit destekleri.
15.12.2021 09:07
- Son Güncelleme: 15.12.2021 09:07
Emekli maaşını Akbank'a taşımayı taahhüt eden tüm vatandaşların bu fırsattan yararlanmaları sağlanacak. Aralık ayı boyunca başvuru işlemlerinin devam ettiği kampanya kapsamında ayrıca vatandaşların bankanın emeklilere özel sağladığı bankacılık hizmetlerinden de avantajlı şekilde yararlanmaları hedeflenmektedir.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz