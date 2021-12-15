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Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! Tüm emekliler faydalanabilir! SGK emeklilerine 2500 TL ikramiye verilecek! Emekli maaşına ek koşulsuz olarak alın

Gözler oradaydı! Tüm emekliler faydalanabilir! SGK emeklilerine 2500 TL ikramiye verilecek! Emekli maaşına ek koşulsuz olarak alın

SGK emeklilerine 2500 TL ikramiye verilecek! Emekli maaşına ek koşulsuz olarak alın... Emekli maaşına ek destekler verilmeye devam ediyor. Son dönemde hayat pahalılığının artmasının ardından emekli maaşına ek destekler arayanlara özel cazip oranlarda nakit promosyonları verilmeye devam ediyor. Akbank tarafından 2.500 TL'ye kadar sunulan nakit promosyonu ise şuan için en yüksek oranlara sahip. İşte emekli maaşına göre en yüksek emekli nakit destekleri.

takvim.com.tr
15.12.2021 09:07 - Son Güncelleme: 15.12.2021 09:07
Gözler oradaydı! Tüm emekliler faydalanabilir! SGK emeklilerine 2500 TL ikramiye verilecek! Emekli maaşına ek koşulsuz olarak alın
Emekli Maaşına Göre En Yüksek Nakit Promosyonu
Akbank tarafından en düşük emekli maaşı için sağlanan 1.750 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatının yanı sıra maksimum 2.500 TL nakit desteği verilmektedir.
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Gözler oradaydı! Tüm emekliler faydalanabilir! SGK emeklilerine 2500 TL ikramiye verilecek! Emekli maaşına ek koşulsuz olarak alın

Emekli maaşını Akbank'a taşımayı taahhüt eden tüm vatandaşların bu fırsattan yararlanmaları sağlanacak. Aralık ayı boyunca başvuru işlemlerinin devam ettiği kampanya kapsamında ayrıca vatandaşların bankanın emeklilere özel sağladığı bankacılık hizmetlerinden de avantajlı şekilde yararlanmaları hedeflenmektedir.

Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

Gözler oradaydı! Tüm emekliler faydalanabilir! SGK emeklilerine 2500 TL ikramiye verilecek! Emekli maaşına ek koşulsuz olarak alın

Aylık olarak emeklilerin aldıkları maaş oranlarına göre farklı miktarda promosyon ödemeleri yapılacağı için hesaplamaların buna göre yapılması oldukça önemlidir.

Gözler oradaydı! Tüm emekliler faydalanabilir! SGK emeklilerine 2500 TL ikramiye verilecek! Emekli maaşına ek koşulsuz olarak alın

Emekli maaşına göre en yüksek promosyon oranları ise Akbank SGK Emekli Maaş Ödemeleri kapsamında şu şekildedir:

• 0 – 1.499 TL Aralığında | 1750 TL

• 1.500 – 2.499 TL Aralığında | 2.100 TL

• 2.500 TL ve Üzeri | 2.500 TL

Gözler oradaydı! Tüm emekliler faydalanabilir! SGK emeklilerine 2500 TL ikramiye verilecek! Emekli maaşına ek koşulsuz olarak alın

Emekli Maaşına En Yüksek Promosyon Veren Bankalar

Emekli maaşlarına yüksek oranda nakit promosyon desteği almak isteyen vatandaşlar için birçok banka tarafından yüksek oranlı kampanyalar sunulmaya devam ediyor.

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