MAAŞ ZAMMI TAMAM SIRA İKRAMİYEDE! Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Asgari ücret artacak mı? İkramiyeye enflasyon, taban maaş ve refah payı formülü

Burada taban maaşınız esas sizin kök maaşınız kaç TL ise onun üzerine yapılan zam yapılıyor o zam yapıldıktan sonra maaş 7.500 TL'ye yani en düşük maaşa tamamlanıyor.

Diyelim ki sizin kök maaşınız 5 bin TL, yüzde 20 zam geldi 6 bin TL oldu. Şimdi 7.500 TL olduğuna göre en düşük maaş size 1.500 TL'lik bir seyyanen artış yapılmış olacak. Dolayısıyla en düşük maaşlar buraya tamamlanmış olacak.