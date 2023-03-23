MAAŞ ZAMMI TAMAM SIRA İKRAMİYEDE! Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Asgari ücret artacak mı? İkramiyeye enflasyon, taban maaş ve refah payı formülü
Son dakika emekli haberleri... Başkan Erdoğan, dün katıldığı canlı yayında en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler emekli ikramiyesine çevrildi. Yeni bir asgari ücret artışı olacak mı? Taban maaşı artışı diğer maaşlara da yansır mı? Bütün emekliler 2 bin TL zam mı alacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kaç TL olacak? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de tek tek açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak." ifadelerini kullanarak müjdeyi verdi.
Gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Yeni bir asgari ücret artışı olacak mı? Bütün emekliler 2 bin TL zam mı alacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kaç TL olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tüm formülleri anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Geçen sene Temmuz ayında 3.500 TL'ye çıkarılmıştı Ocak'ta da 5.500 TL'ye çıkarılmıştı. Bu yıl açısından baktığımız zaman Temmuz'da olabileceğini düşünüyorduk ama erkene çekti Sayın Cumhurbaşkanı ve o müjdeyi verdi.
Hele milyonlarca EYT'linin daha maaşı hesaplanırken bu müjdenin gelmesi güzel oldu. Onların en düşük maaşına 2 bin TL'lik artış da gelmiş oldu. EYT'lilerin de taban maaşı 7.500 TL'ye çıkmış oldu. Herhalde bir kararname ile bu açıklanacak.
Burada taban maaşınız esas sizin kök maaşınız kaç TL ise onun üzerine yapılan zam yapılıyor o zam yapıldıktan sonra maaş 7.500 TL'ye yani en düşük maaşa tamamlanıyor.
Diyelim ki sizin kök maaşınız 5 bin TL, yüzde 20 zam geldi 6 bin TL oldu. Şimdi 7.500 TL olduğuna göre en düşük maaş size 1.500 TL'lik bir seyyanen artış yapılmış olacak. Dolayısıyla en düşük maaşlar buraya tamamlanmış olacak.
İkinci aşamada da ikramiye var. Üçüncü aşamada asgari ücret de var. Depremden önce biz bunları konuşuyorduk. Yeni bir asgari ücret artışı olur mu diye. İkramiye meselesinde de dün Çalışma Bakanı, Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret etti. Orada da bu ikramiye ile ilgili bir açıklama yaptı. Hatta bu en düşük maaşla ilgili bir çalışma yapıldığını söylemişti ki Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı.
ŞU ANDA NE KADAR?
Şu anda 1.100 TL bir tane ikramiye iki ikramiye ödeniyor toplamda da 2.200 TL oluyor.
Enflasyon formülü şu burada yıllık enflasyona bakıyoruz geçen ayki yıllık enflasyon yüzde 55.18 çıkmıştı. Oradan baktığın zaman burada 1.450 – 1.500 TL'ye yakın bir rakam ortaya çıkıyor. Dolayısıyla o zaman da 3.500 TL'yi bulan bir toplam ikramiye ortaya çıkmış olacak.