Altın fiyatlarına FED etkisi! Kuyumcular insanla doldu taştı! Altın için o tarih verildi! 14-18 ve 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları...

Altın, yatırımcılar tarafından genellikle güvenli liman olarak tercih edilir ve faiz artırımı kararının ardından fiyatında dalgalanmalar meydana gelebilir. Ancak, altın fiyatları yükselmesi beklenirken, Fed'in kararı sonrasında beklenen etkiyi göstermedi ve fiyatlar düşüş gösterdi. Dolar ise, Fed'in faiz artırım kararından olumlu etkilendi ve yükseliş trendi devam etti. Bu durum, Türkiye'de dolar kuru üzerinde de etkili oldu ve kurda yükseliş yaşandı.