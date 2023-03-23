Altın fiyatlarına FED etkisi! Kuyumcular insanla doldu taştı! Altın için o tarih verildi! 14-18 ve 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları...
ABD Merkez Bankası (Fed), ABD'de devam eden bankacılık krizi ortasında yılın en önemli faiz kararını verdi ve politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 4,75-5.00 aralığına çıkardı. Bu kararın ardından altın ve doların tepkileri yakından takip ediliyor. İşte 14-18 ve 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları...
Altın, yatırımcılar tarafından genellikle güvenli liman olarak tercih edilir ve faiz artırımı kararının ardından fiyatında dalgalanmalar meydana gelebilir. Ancak, altın fiyatları yükselmesi beklenirken, Fed'in kararı sonrasında beklenen etkiyi göstermedi ve fiyatlar düşüş gösterdi. Dolar ise, Fed'in faiz artırım kararından olumlu etkilendi ve yükseliş trendi devam etti. Bu durum, Türkiye'de dolar kuru üzerinde de etkili oldu ve kurda yükseliş yaşandı.
FED Faiz Kararı Sonrası Piyasaların İlk Tepkisi ve İslam Memiş'in Yorumları
Dolar/TL kuru Mart ayı içerisinde gerçekleşen FED faiz kararı sonrasında 19-19,05 bandında sakin bir seyir izlemeye devam ediyor. Fed'in beklentiler doğrultusunda gelen 25 baz puanlık faiz artışı kararı ve güvercin mesajlarının ardından ons altın 1950 dolar bandını aşarken, gram altının TL fiyatı da 1200 TL'yi geçti.
İslam Memiş'ten İlk Yorum
FED'in aldığı kararın ardından İslam Memiş, "25 baz puanlık faiz artışı piyasalar için sürpriz olmadı. Önemli olan Powell'ın açıklamaları. Hikaye aynı. Risk yok, Fed güçlü, kriz olarak görmüyoruz vb. Saat 22:00'ye kadar fiyatlamalar sağlıksız. 22:00'den sonrası gerçekçi olur." şeklinde yorumda bulundu.
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrasında dolar kurunda hareketlilik başladı. Geçtiğimiz hafta dolar kuru rekor üstüne rekor kırarken 19 TL sınırını geçti. Şu an güncel dolar kuru 19.3 TL seviyelerine yükselmişken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli bir açıklama geldi.
Fitch Solution Tarafından Altın Fiyatları Tahmini Güncellendi: Yükseliş Devam Ediyor
Son günlerde Amerika'da başlayan bankacılık krizi, dünya genelinde ekonomik istikrarsızlığı artırdı. Bu durum, altın fiyatlarında artışa neden oldu. Fitch Solutions tarafından yapılan son dakika açıklamasında, altın fiyatları tahmini güncellendi ve yükselişin devam edeceği ifade edildi.