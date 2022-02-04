Fiyatların tek tek düştüğü duyuruldu! 3 market indirimli ürünlerini güncelledi! Hafta sonu da geçerli! Bakliyat, et ve süt ürünleri, meyve-sebze...

Tarım Kredi Marketleri, Carrefoursa ve Migros'un güncel indirimli ürünlerine haberimizde yer verdik. Alışveriş için marketlere gitmeye hazırlanan binlerce kişi marketlerin aktüel ürünlerini inceliyor. 3 marketin aktüel kataloğu dikkat çekti. Ayçiçek yağında, bakliyat ürünlerinde, tuvalet kağıdında, temizlik ürünlerinde, et ve süt ürünlerinde büyük indirimler yapıldı. Carrefoursa'da Yudum Ayçiçek Yağı 2 lt Pet 68,95 TL'den düştü. Marketlere gidenler bu hafta 58,90 TL'den alacak. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde patatesin kilosu 4,25 TL'den satılmaya başlandı. İşten indirimli ürünlerin tamamı...