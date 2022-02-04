Fiyatların tek tek düştüğü duyuruldu! 3 market indirimli ürünlerini güncelledi! Hafta sonu da geçerli! Bakliyat, et ve süt ürünleri, meyve-sebze...
Hem Carrefoursa, hem Tarım Kredi Marketleri, hem de Migros sanal markette indirimler başladı. 3 Şubat itibariyle indirimden satılacak. Vatandaşların merakla beklediği aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Üstlelik indirimler hafta sonu da geçerli olacak. Peki bu hafta hangi ürünlerde indirim yapıldı? Marketlerin indirimli ürünleri neler? Akteül ürünler kataloğunda neler var? Tek tek açıklandı. İşte Carrefoursa, Tarım Kredi Marketleri ve Migros'un en güzel aktüel kataloğu tam liste!
Tarım Kredi Marketleri, Carrefoursa ve Migros'un güncel indirimli ürünlerine haberimizde yer verdik. Alışveriş için marketlere gitmeye hazırlanan binlerce kişi marketlerin aktüel ürünlerini inceliyor. 3 marketin aktüel kataloğu dikkat çekti. Ayçiçek yağında, bakliyat ürünlerinde, tuvalet kağıdında, temizlik ürünlerinde, et ve süt ürünlerinde büyük indirimler yapıldı. Carrefoursa'da Yudum Ayçiçek Yağı 2 lt Pet 68,95 TL'den düştü. Marketlere gidenler bu hafta 58,90 TL'den alacak. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde patatesin kilosu 4,25 TL'den satılmaya başlandı. İşten indirimli ürünlerin tamamı...
3 MARKET İNDİRİME GİREN ÜRÜNLERİNİ DUYURDU!
Öncelikle Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine bakalım. 3-6 Şubat tarihlerinde Tarım Kredi Marketlerine giden vatandaşlar soğan, patates, limon ve portakalı indirimden alacak. Peki soğan, patates, limon ve portakalın kilosu ne kadar? İşte yanıtları..