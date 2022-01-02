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2022 zamlı maaş tablosu... Memur ve emekli zammı belli oldu mu? 2022 memur, memur emeklisi zam oranı kaç TL olacak?

Yeni yılın ilk ayı yaşanırken milyonlarca memur ve emekli vatandaş 2022 Ocak zammının ne kadar yapılacağını araştırır oldu. Peki Memur ve emekli zammı belli oldu mu? 2022 memur, memur emeklisi zam oranı kaç TL olacak? Ekonomistlerin tahminlerine göre 2022 zamlı maaş tablosu belirlenirken net olarak rakamlar Kabine sonrası belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine sonrası emekli ve memur için müjdeli haberi verdi. Başkan Erdoğan "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz." dedi.

02.01.2022 11:32 - Son Güncelleme: 03.01.2022 20:39
Memur ve emekli zammı belli oldu mu? 2022 memur, memur emeklisi zam oranı kaç TL olacak? 2022 zamlı maaş tablosu...

Yeni yılın ilk gününde milyonlarca vatandaş emekli zammına ilişkin bilgileri araştırmaya başladı. Peki Memur ve emekli zammı belli oldu mu? 2022 memur, memur emeklisi zam oranı kaç TL olacak? Kabine sonrası memur zamları ve emekli maaşları belli oldu. İşte detaylar.

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Memur ve emekli zammı belli oldu mu? 2022 memur, memur emeklisi zam oranı kaç TL olacak? 2022 zamlı maaş tablosu...

Milyonlarca memur ve emekli Ocak zammı için enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Ocak'a kilitlenmişti. Kabine sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi verdi.

Memur ve emekli zammı belli oldu mu? 2022 memur, memur emeklisi zam oranı kaç TL olacak? 2022 zamlı maaş tablosu...

İŞTE YENİLİKLER
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
Toplam zam yüzde 30,5

Memur ve emekli zammı belli oldu mu? 2022 memur, memur emeklisi zam oranı kaç TL olacak? 2022 zamlı maaş tablosu...

TABAN AYLIKLAR
Emekli Mevcut Zamlı
Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

Memur ve emekli zammı belli oldu mu? 2022 memur, memur emeklisi zam oranı kaç TL olacak? 2022 zamlı maaş tablosu...

MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)
Mevcut 4.330,42 TL
Yeni 5.651,20 TL
MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)
Mevcut 4.880 TL
Yeni 6.368,40 TL

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