2022 zamlı maaş tablosu... Memur ve emekli zammı belli oldu mu? 2022 memur, memur emeklisi zam oranı kaç TL olacak?

Yeni yılın ilk gününde milyonlarca vatandaş emekli zammına ilişkin bilgileri araştırmaya başladı. Peki Memur ve emekli zammı belli oldu mu? 2022 memur, memur emeklisi zam oranı kaç TL olacak? Kabine sonrası memur zamları ve emekli maaşları belli oldu. İşte detaylar.