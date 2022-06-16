Maaş kısıtı ile emeklilik! Yaşa Takılanlar oh çekecek! 5 adımlık çözüm! SSK, Bağ-Kur'lu, memur, esnaf... EYT'de düğün havası estirecek gelişme!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yeni EYT açıklaması geldi. Çalışma yapıldığını belirten Kurtulmuş, ''Bu zamanlama meselesidir. Vatandaşın gündeminde olan, çarşıda pazarda insanların söylemiş olduğu herhangi bir konu yoktur ki hükümetin gündeminde olmasın. Çalışma Bakanlığı bu konuda çalışmalarını sürdürür öncelikler ortaya çıktığı zaman kamuoyu ile paylaşılır.'' dedi. Son dakika açıklama sonrası emeklilik prim ödemelerini tamamlayan ancak yaş şartı nedeniyle bekleyen bir milyonun üzerindeki emekli adayının son dönemlerde merakla araştırdığı EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler? soruları yeniden gündeme geldi. İşte yeni gelişmeler...