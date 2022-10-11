Maaş hesabı FORA EDİLDİ! Emeklisi, memuru, işçisine %65 ZAM! EK ZAMLA birlikte yılbaşında... 2023 Asgari ücrette 10 bin TL FORMÜLÜ!

2023 asgari ücret ne kadar olacak? sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başlandı. Enflasyonun üzerinde artış sinyalleri gelirken, gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Asgari ücrete enflasyonun üstünde artış olacağının sinyali geldi. Hem enflasyon beklentileri hem yansıtma formüllerine göre net asgari ücretin 7 bin 500 ile 10 bin lira aralığında belirlenebileceği tahmin ediliyor. 5.500 TL olan asgari ücret için milyonlarca işçi geri sayıma başladı. İşte 2023 Ocak agsari ücret zammı ve konu hakkında tüm merak edilenler...