Maaş hesabı FORA EDİLDİ! Emeklisi, memuru, işçisine %65 ZAM! EK ZAMLA birlikte yılbaşında... 2023 Asgari ücrette 10 bin TL FORMÜLÜ!
Asgari ücrete enflasyonun üstünde artış olacağının sinyali geldi. Hem enflasyon beklentileri hem yansıtma formüllerine göre net asgari ücretin 7 bin 500 ile 10 bin lira aralığında belirlenebileceği tahmin ediliyor.
2023 asgari ücret ne kadar olacak? sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başlandı. Enflasyonun üzerinde artış sinyalleri gelirken, gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Asgari ücrete enflasyonun üstünde artış olacağının sinyali geldi. Hem enflasyon beklentileri hem yansıtma formüllerine göre net asgari ücretin 7 bin 500 ile 10 bin lira aralığında belirlenebileceği tahmin ediliyor. 5.500 TL olan asgari ücret için milyonlarca işçi geri sayıma başladı. İşte 2023 Ocak agsari ücret zammı ve konu hakkında tüm merak edilenler...
YILLIK ENFLASYON YANSITILIRSA
* Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Eğer yıllık artış hesabı yapılırsa yeni asgari ücret Ocak ayındaki 4.253,40 lira seviyesinden yüzde 65 zam ile 7.018,11 liraya çıkabilecek. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında genellikle enflasyonun 5-7 puan üstünde artışlar yapıldığı görülüyor. Aynı çizgide devam edilirse asgari ücret 7.230,78-7.315,85 lira aralığına çıkabilecek. Eğer 10 puan üstüne çıkılırsa da asgari ücret yüzde 75 artışla 7.443,45 liraya ulaşacak.
ASGARİ ÜCRET 7.559 TL
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 67.73 oldu. Bu artış Ocak ayında 4.253,40 lira olan ücrete yansıtılırsa, yeni asgari ücret 7.134,23 liraya ulaşacak. Asgari ücret, 5 puan ilave edilmesi halinde 7.346,90, 7 puan ilave edilirse 7.431,97, 10 puan eklenirse 7.559,57 lira seviyesine çıkacak.
ASGARİ ÜCRET 7.821 TL
AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 73.88 olarak yer aldı. Bu oran yansıtılırsa yeni asgari ücret Ocak'taki 4.253,40 liradan 7.395,81 lirayı bulacak. Bu tahmine 5 puan eklenirse net asgari ücret 7.608,48 liraya, 7 puan ilave edilirse 7.693,55 liraya, 10 puan eklenirse 7.821,15 liraya yükselecek.