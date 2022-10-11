Hemen dilekçe vererek emekli olabilirsiniz! SSK SGK girişi bu tarihten önce olan kişilere müjde geldi! 8 yıl erken...

Erken tarihte emekli olmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları emeklilik ile ilgili oluşturulan açıklamaları yakından takip etmektedir. Erken emekli olabilmenin pek çok formülü bulunsa bile vatandaşlar bu formüllerden haberdar olmadıkları bağlamında emekli olma haklarından mahrum kalabiliyorlar. Emeklilik şartları arasında tespit edilen Önemli bir ayrıntı emekli olabilmek için ön plana çıkıyor. Üstelik bu mühim ayrıntı vatandaşlara 8 sene erken emekli olmanın yolunu açıyor.