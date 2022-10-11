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Hemen dilekçe vererek emekli olabilirsiniz! SSK SGK girişi bu tarihten önce olan kişilere müjde geldi! 8 yıl erken...

SSK SGK girişi bu tarihten önce olan kişilere müjde verildi! Artık 8 yıl erken emekli olma şansınız var. Hemen dilekçe vererek emekli olabilirsiniz! İş hayatının yoruculuğunda dert yanan emekliliğe yolunu gözleyen milyonlarca çalışan bulunuyor. Yorucu geride bıraktığımız senelerin ardından emeklilik çok sayıda vatandaşa dinlenme fırsatı alıyor.

takvim.com.tr
11.10.2022 08:40 - Son Güncelleme: 11.10.2022 08:40
Hemen dilekçe vererek emekli olabilirsiniz! SSK SGK girişi bu tarihten önce olan kişilere müjde geldi! 8 yıl erken...

Erken tarihte emekli olmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları emeklilik ile ilgili oluşturulan açıklamaları yakından takip etmektedir. Erken emekli olabilmenin pek çok formülü bulunsa bile vatandaşlar bu formüllerden haberdar olmadıkları bağlamında emekli olma haklarından mahrum kalabiliyorlar. Emeklilik şartları arasında tespit edilen Önemli bir ayrıntı emekli olabilmek için ön plana çıkıyor. Üstelik bu mühim ayrıntı vatandaşlara 8 sene erken emekli olmanın yolunu açıyor.

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Hemen dilekçe vererek emekli olabilirsiniz! SSK SGK girişi bu tarihten önce olan kişilere müjde geldi! 8 yıl erken...

Emeklilik hayali ile iş hayatını devam ettiren vatandaşların en büyük istekleri emekli olacakları günü görebilmek. Emeklilik yasasında yapılmış olan farklılıklar ile birlikte kişilerin emeklilik dönemleri uzamış durumdadır.

Hemen dilekçe vererek emekli olabilirsiniz! SSK SGK girişi bu tarihten önce olan kişilere müjde geldi! 8 yıl erken...

4 Ekim 2000 yılından evvel bir gün bile BAĞ-KUR tescili olan esnaflar, sigorta tescilinin gerçekleştirdikten ileri dönemler ile alakalı şirket ortaklığı ya da vergi kaydı var ise 20 Nisan 1982 senesine kadar tescilini geriye götürebiliyor.

Hemen dilekçe vererek emekli olabilirsiniz! SSK SGK girişi bu tarihten önce olan kişilere müjde geldi! 8 yıl erken...

1 Ekim 2008 yılından evvel 4 Ekim 2000 senesine kadar tescil yaptırmayan vatandaşlar bağlamında tespit edilen son şans 1 Ekim 2008 yılıdır.

Hemen dilekçe vererek emekli olabilirsiniz! SSK SGK girişi bu tarihten önce olan kişilere müjde geldi! 8 yıl erken...

Türkiye esnaf ve sanatkârları konfederasyonu genel başkanının yapmış bulunduğu bildirime göre emeklilik yaşı gelmiş olan fakat 2000 senesinden evvel BAĞ-KUR kaydı yaptırmayan esnafın vergi ve o da kayıtlarını öneme alınacağını söylemiştir.

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