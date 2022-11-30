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Haberler Ekonomi Bu gece akaryakıta İNDİRİM geliyor! 00.01'e kadar almayın! İstanbul, Ankara 30 Kasım 2022 Opet, Shelli BP benzin, motorin, LPG güncel fiyatları...

Bu gece akaryakıta İNDİRİM geliyor! 00.01'e kadar almayın! İstanbul, Ankara 30 Kasım 2022 Opet, Shelli BP benzin, motorin, LPG güncel fiyatları...

Brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

takvim.com.tr
30.11.2022 10:55 - Son Güncelleme: 30.11.2022 10:55
Bu gece akaryakıta İNDİRİM geliyor! 00.01’e kadar almayın! İstanbul, Ankara 30 Kasım 2022 Opet, Shelli BP benzin, motorin, LPG güncel fiyatları...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Yeni gelen indirim müjdesiyle birlikte vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. 30 Kasım Shell, Opet motorin fiyatları ne kadar? Motorine indirim ne zaman gelecek? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve tüm merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu gece akaryakıta İNDİRİM geliyor! 00.01’e kadar almayın! İstanbul, Ankara 30 Kasım 2022 Opet, Shelli BP benzin, motorin, LPG güncel fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 82 kuruşluk indirim geldi.

Bu gece akaryakıta İNDİRİM geliyor! 00.01’e kadar almayın! İstanbul, Ankara 30 Kasım 2022 Opet, Shelli BP benzin, motorin, LPG güncel fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 30 KASIM 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.16 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.04 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,46 TL

Bu gece akaryakıta İNDİRİM geliyor! 00.01’e kadar almayın! İstanbul, Ankara 30 Kasım 2022 Opet, Shelli BP benzin, motorin, LPG güncel fiyatları...

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.15 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.07 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,82 TL

Bu gece akaryakıta İNDİRİM geliyor! 00.01’e kadar almayın! İstanbul, Ankara 30 Kasım 2022 Opet, Shelli BP benzin, motorin, LPG güncel fiyatları...

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.31 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 23.16 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 10.78 TL

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