Bu gece akaryakıta İNDİRİM geliyor! 00.01’e kadar almayın! İstanbul, Ankara 30 Kasım 2022 Opet, Shelli BP benzin, motorin, LPG güncel fiyatları...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Yeni gelen indirim müjdesiyle birlikte vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. 30 Kasım Shell, Opet motorin fiyatları ne kadar? Motorine indirim ne zaman gelecek? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve tüm merak edilenler...