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Haberler Ekonomi LPG, motorin, benzin fiyatları O TARİHTE ucuzluyor! ⛽ Shell, BP, Opet, Petrol ofisi... Benzine İNDİRİM müjdesi! 10 Ocak 2023 BRENT petrol ne kadar?

LPG, motorin, benzin fiyatları O TARİHTE ucuzluyor! ⛽ Shell, BP, Opet, Petrol ofisi... Benzine İNDİRİM müjdesi! 10 Ocak 2023 BRENT petrol ne kadar?

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu durumun ardından son olarak brent petrolde düşüş yaşanmasının akabinde akaryakıta indirim gelip gelmeyeceği oldukça merak edildi. Peki, 10 Ocak 2023 benzine, motorine indirim mi geliyor? Güncel benzin fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

takvim.com.tr
10.01.2023 09:07 - Son Güncelleme: 10.01.2023 09:11
Benzine İNDİRİM müjdesi! 9 Ocak 2023 BRENT petrol ne kadar? 🚨 LPG, motorin, benzin fiyatları O TARİHTE ucuzluyor! ⛽ Shell, BP, Opet, Petrol ofisi...

10 Ocak 2023 benzin motorin (mazot), benzin fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte il il benzin fiyatları...

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Benzine İNDİRİM müjdesi! 9 Ocak 2023 BRENT petrol ne kadar? 🚨 LPG, motorin, benzin fiyatları O TARİHTE ucuzluyor! ⛽ Shell, BP, Opet, Petrol ofisi...

10 OCAK BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 63 kuruş indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzine İNDİRİM müjdesi! 9 Ocak 2023 BRENT petrol ne kadar? 🚨 LPG, motorin, benzin fiyatları O TARİHTE ucuzluyor! ⛽ Shell, BP, Opet, Petrol ofisi...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ 10 OCAK 2023

İSTANBUL

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 19,52 TL

Benzine İNDİRİM müjdesi! 9 Ocak 2023 BRENT petrol ne kadar? 🚨 LPG, motorin, benzin fiyatları O TARİHTE ucuzluyor! ⛽ Shell, BP, Opet, Petrol ofisi...

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 22,11 TL

Benzine İNDİRİM müjdesi! 9 Ocak 2023 BRENT petrol ne kadar? 🚨 LPG, motorin, benzin fiyatları O TARİHTE ucuzluyor! ⛽ Shell, BP, Opet, Petrol ofisi...

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 19,51 TL

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