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16 Ekim temettü listesi! O şirket bugün ödemelere başlıyor

16 Ekim 2024 tarihi, Borsa İstanbul'da temettü kazanan yatırımcılar için önemli bir gün olacak. Bu tarihten itibaren temettü hakkı elde eden yatırımcılar, ödemelerini almaya başlayacaklar. Yarın gerçekleşecek temettü dağıtımı ile yatırımcılar, sahip oldukları hisselerden elde ettikleri kâr paylarını alarak yatırımlarını değerlendirme şansı elde edecekler.

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 09:36 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 09:37
16 Ekim temettü listesi! O şirket bugün ödemelere başlıyor

Borsa İstanbul'da 16 Ekim 2024 tarihi itibarıyla temettü hakkı kazanan yatırımcılar, bu tarihten itibaren ödemelerini almaya başlayacaklar. Hisse senetlerine sahip yatırımcılar, şirketlerin kâr payı dağıtımlarından faydalanarak yatırımlarının karşılığını alacak. Yarın gerçekleşecek temettü dağıtımlarıyla birlikte yatırımcılar, portföylerini güçlendirme fırsatı yakalayacak.

16 Ekim temettü listesi! O şirket bugün ödemelere başlıyor

Borsa İstanbul'da 16 Ekim 2024 tarihinde yatırımcıları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanacak. Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ), temettü ödemelerini gerçekleştirecek. Şirketin hisse sahipleri bu tarihte temettü hakkına sahip olacaklar.

16 Ekim temettü listesi! O şirket bugün ödemelere başlıyor

TEMETTÜ DETAYLARI

Şirket Adı: Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ)

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