16 Ekim temettü listesi! O şirket bugün ödemelere başlıyor

Borsa İstanbul'da 16 Ekim 2024 tarihi itibarıyla temettü hakkı kazanan yatırımcılar, bu tarihten itibaren ödemelerini almaya başlayacaklar. Hisse senetlerine sahip yatırımcılar, şirketlerin kâr payı dağıtımlarından faydalanarak yatırımlarının karşılığını alacak. Yarın gerçekleşecek temettü dağıtımlarıyla birlikte yatırımcılar, portföylerini güçlendirme fırsatı yakalayacak.