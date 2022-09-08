Litresi 25 TL'nin altına düştü! 8Eylül 2022 EPGİS GO petrol, Shell, Aytemiz akaryakıt pompa fiyatları! Motorin, benzin, LPG'ye İNDİRİM son dakika!

Son dakika brent petrol düştü akaryakıta indirim geldi. 8 Eylül 2022 itibariyle Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,51 dolardan işlem görüyor. Dün 95,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,83 dolar seviyesinde tamamlarken, bugün ise kapanışa göre yüzde 1,42 azalarak 91,51 dolar oldu. Peki Motorin, benzin, LPG'ye İNDİRİM var mı, geldi mi, ne zaman? Litresi 25 TL'nin altına düştü. İşte güncel İstanbul, Ankara, İzmir EPGİS GO petrol, Shell, Aytemiz akaryakıt pompa fiyatları!