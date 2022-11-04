Anasınıfı, ortaokul, ilkokul... Çocuklara harçlık dağıtılıyor sisteme kayıt olan alıyor! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL!
Hane başına 350 ile 650 TL arası ödemeler devam ediyor. Devlet maddi destek yardımlarını PTT üzerinden veriyor. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında çocuk desteği hayata geçirildi. e-Devlet üzerinden sisteme kayıtlı olanlar yararlanabiliyor. İhtiyaç sahiplerine ödenen yardım parası 2022 yılında 40 milyar TL'ye çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Çocuk Destek Bileşeni hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...
Çocuklu ailelere devletten destek ödemesi yapılıyor. 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira dağıtılacak. Bu ödemeden faydalanmak için sisteme kayıtlı olmanız yetiyor. Ocak ayında asgari ücrete gelecek zamla birlikte sosyal yardım ödemelerinin miktarı da artacak. Bu noktada çocuk için aldığınız destekler de yükselecek. Çocuk Destek Bileşeni programı kapsamında yapılan para yardımından kimlerin, nasıl yararlanabileceğini öğrenmek için haberimizin devamına geçiniz...
KASIM AYI İTİBARIYLA BAŞLADI!
Geçtiğimiz ay duyurulan Çocuk Destek Bileşeni ödemeleri Kasım ayında yatırılmaya başlandı. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Yanık şunları söyledi: "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz.
1-2 çocuklu hanelere 350, üç çocuklu hanelere 450, dört çocuklu hanelere 550, 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapacağız. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelere verilecek çocuk başına destekle hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçlıyoruz.