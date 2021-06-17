SGK prim borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Ağustos!
Milyonlarca borçlu tarafından beklenen vergi borcu yapılandırmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. SGK prim borcu olanlar SGK prim borçlarına yapılandırma 2021 sorgulamasını sıklıkla yapıyor. Peki hangi borçlar yapılandırılacak? Geçmiş borçlar silinecek mi? Borçların ödemesi nasıl olacak? Bağ-Kurlulara yönelik özel yapılandırma var mı? İşte detaylar…
AK Parti, vergi borç yapılandırmasını içeren 15 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu ve son gelişmeler vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. SGK prim borcu olanlar SGK prim borçlarına yapılandırma 2021 sorgulamasını sıklıkla yapıyor. Peki hangi borçlar yapılandırılacak? Geçmiş borçlar silinecek mi? Borçların ödemesi nasıl olacak? Bağ-Kurlulara yönelik özel yapılandırma var mı? Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısı:
1.Hangi borçlar yapılandırılacak?
Sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı.