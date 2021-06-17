SGK prim borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Ağustos!

AK Parti, vergi borç yapılandırmasını içeren 15 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu ve son gelişmeler vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. SGK prim borcu olanlar SGK prim borçlarına yapılandırma 2021 sorgulamasını sıklıkla yapıyor. Peki hangi borçlar yapılandırılacak? Geçmiş borçlar silinecek mi? Borçların ödemesi nasıl olacak? Bağ-Kurlulara yönelik özel yapılandırma var mı? Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısı: