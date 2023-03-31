Listede adı soyadı olanlar hemen baksın! T.C Kimlik sonu 0-2-4-6-8 olanlara ayın 15'inde ödeme var! Bayram öncesi en az 4.400 TL...
Destek ve yardım ödemeleri,devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara maddi destek amacıyla yapıaln yardımla olarak biliniyor. Düzenli ya da tek seferliğine yapılan sosyal yardım, sağlık hizmetleri, eğitim, işsizlik sigortası, tarım, maddi yardım gibi birçok farklı konuda olabiliyor. Ramazan Bayramı öncesi verilen bazı destek ödemeleri hesaplara yatacak. Yüz binlerce kişiye ödenen destek ödemeleri ayın ilk günlerinde ya da ortalarında başlayacak.
31.03.2023 11:22 - Son Güncelleme: 31.03.2023 11:22
Düşük gelirli ailelere, çocuklara, yaşlılara ya da engellilere de sosyal yardım adı altında destek ödemeleri sağlanıyor. Destek ödemeleri belirli kriterleri karşılayan kişi ya da hanelere veriliyor. Bu kriterler kişinin gelir düzeyi, yaş, cinsiyet, çalışma durumu, sağlık durumu gibi faktörlere göre değişebiliyor. Bayram öncesi milyonlarca vatandaşa yapılan destek ödemeleri hesaplara geçecek.