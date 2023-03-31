Listede adı soyadı olanlar hemen baksın! T.C Kimlik sonu 0-2-4-6-8 olanlara ayın 15’inde ödeme var! Bayram öncesi en az 4.400 TL...

Düşük gelirli ailelere, çocuklara, yaşlılara ya da engellilere de sosyal yardım adı altında destek ödemeleri sağlanıyor. Destek ödemeleri belirli kriterleri karşılayan kişi ya da hanelere veriliyor. Bu kriterler kişinin gelir düzeyi, yaş, cinsiyet, çalışma durumu, sağlık durumu gibi faktörlere göre değişebiliyor. Bayram öncesi milyonlarca vatandaşa yapılan destek ödemeleri hesaplara geçecek.