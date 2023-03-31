RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Listede adı soyadı olanlar hemen baksın! T.C Kimlik sonu 0-2-4-6-8 olanlara ayın 15'inde ödeme var! Bayram öncesi en az 4.400 TL...

Listede adı soyadı olanlar hemen baksın! T.C Kimlik sonu 0-2-4-6-8 olanlara ayın 15'inde ödeme var! Bayram öncesi en az 4.400 TL...

Destek ve yardım ödemeleri,devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara maddi destek amacıyla yapıaln yardımla olarak biliniyor. Düzenli ya da tek seferliğine yapılan sosyal yardım, sağlık hizmetleri, eğitim, işsizlik sigortası, tarım, maddi yardım gibi birçok farklı konuda olabiliyor. Ramazan Bayramı öncesi verilen bazı destek ödemeleri hesaplara yatacak. Yüz binlerce kişiye ödenen destek ödemeleri ayın ilk günlerinde ya da ortalarında başlayacak.

31.03.2023 11:22 - Son Güncelleme: 31.03.2023 11:22
Listede adı soyadı olanlar hemen baksın! T.C Kimlik sonu 0-2-4-6-8 olanlara ayın 15’inde ödeme var! Bayram öncesi en az 4.400 TL...

Düşük gelirli ailelere, çocuklara, yaşlılara ya da engellilere de sosyal yardım adı altında destek ödemeleri sağlanıyor. Destek ödemeleri belirli kriterleri karşılayan kişi ya da hanelere veriliyor. Bu kriterler kişinin gelir düzeyi, yaş, cinsiyet, çalışma durumu, sağlık durumu gibi faktörlere göre değişebiliyor. Bayram öncesi milyonlarca vatandaşa yapılan destek ödemeleri hesaplara geçecek.

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Listede adı soyadı olanlar hemen baksın! T.C Kimlik sonu 0-2-4-6-8 olanlara ayın 15’inde ödeme var! Bayram öncesi en az 4.400 TL...

HANGİ DESTEK ÖDEMELERİ VERİLİYOR?

- Evde bakım maaşı

- SED çocuk yardımı

Listede adı soyadı olanlar hemen baksın! T.C Kimlik sonu 0-2-4-6-8 olanlara ayın 15’inde ödeme var! Bayram öncesi en az 4.400 TL...

- İşsizlik maaşı

- Aile destek programı

Listede adı soyadı olanlar hemen baksın! T.C Kimlik sonu 0-2-4-6-8 olanlara ayın 15’inde ödeme var! Bayram öncesi en az 4.400 TL...

- Çocuk destek bileşeni

- Elektrik faturası yardımı

Listede adı soyadı olanlar hemen baksın! T.C Kimlik sonu 0-2-4-6-8 olanlara ayın 15’inde ödeme var! Bayram öncesi en az 4.400 TL...

- Doğal gaz faturası yardımı

- İşe Yönlendirme Yardımı

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