Nisan 2023 Mazot desteği İL İL ÖDEME TAKVİMİ! Zamlı Mazot ve Gübre desteği, buzağı desteği YATTI MI 2023? e-Devlet-ÇKS sorgulama ekranı!
Mazot gübre desteğinin ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 'Mazot gübre desteği yattı mı' sorusunun cevabı sorgulanıyor. Binlerce çiftçinin faydalandığı mazot ve gübre destekleri her yıl tarımsal destek ödemeleir kapsamında veriliyor. Peki, mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
31.03.2023 23:15 - Son Güncelleme: 01.04.2023 12:14
Mazot ve Gübre desteği, buzağı desteği hakkında aramalar hız kazandı. Son dakika haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 1 milyar 653 milyon 871 bin liranın bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Peki, Mazot ve Gübre desteği, buzağı desteği yattı mı? İşte detaylar!