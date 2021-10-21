Lise mezunu olanlar da başvurabilir! Aylık en az 4.000 TL maaşı var: İşte başvuru şartları detayları

4.000 TL maaş veriliyor. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 2 kadın koruma ve güvenlik görevlisi, 2 erkek koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik, kolay bakım ve ısıtma gibi esas hizmetleri yerine getirmek üzere 5 destek personeli, 1 teknisyen olmak üzere toplam 10 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Kadroya başvuranlar arasından seçilenler sözlü imtihan tekniği ile belirlenecek. Başvurular 01/11/2021 günü başlayıp, 12/11/2021 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuruların, 12.11.2021 Cuma günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. İşte lise mezunu personel alımı başvuru şartları.