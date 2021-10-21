Lise mezunu olanlar da başvurabilir! Aylık en az 4.000 TL maaşı var: İşte başvuru şartları detayları
Lise mezunlarını sevindirecek bir iş ilanı yayınlandı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu doğrultusundan yayınlanan ilana göre detaylı kadrolarda personel alımı yapılacak. Söz hususu kadrolar amacıyla en az lise mezunu olanlar başvurabilecek. Destek personeli kadrosu amacıyla oluşturulan bildirimde aylık bürüt maaşın en az 3 bin 788 TL bulunduğu belirtildi. 10 bin bekçi alımı hangi illere yapılacak? İŞKUR-EGM- PA yeni dönem bekçi alımı son dakika başladı mı? İşte başvuru şartları KPSS şartsız hastanelere çok sayıda personel alımı başladı! 20 Ekim İŞKUR hastane personel alım iş ilanları ve başvuru şartları
4.000 TL maaş veriliyor. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 2 kadın koruma ve güvenlik görevlisi, 2 erkek koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik, kolay bakım ve ısıtma gibi esas hizmetleri yerine getirmek üzere 5 destek personeli, 1 teknisyen olmak üzere toplam 10 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Kadroya başvuranlar arasından seçilenler sözlü imtihan tekniği ile belirlenecek. Başvurular 01/11/2021 günü başlayıp, 12/11/2021 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuruların, 12.11.2021 Cuma günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. İşte lise mezunu personel alımı başvuru şartları.
Özel şartlar:
Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için
a) En az iki yıllık ön lisans mezunu olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz etmeleri gerektiğinden belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
c) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
f) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm'den kısa boylu olmamak, (Asıl listede yer alan adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy-kilo gösterir belge istenecektir.)
g) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20'den fazla veya az olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95'ten fazla, 75-20=55'ten az olmaması gerekmektedir.)
Sözleşmeli Destek Personeli pozisyonlarına başvurabilmek için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
Sözleşmeli Teknisyen pozisyonuna başvurabilmek için;
a) Meslek liseleri veya teknik liselerin Elektrik, Elektronik bölümlerinden ya da Elektrik elektronik teknolojisi alanından mezun olmak gerekmektedir.