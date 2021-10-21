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Lise mezunu olanlar da başvurabilir! Aylık en az 4.000 TL maaşı var: İşte başvuru şartları detayları

Lise mezunlarını sevindirecek bir iş ilanı yayınlandı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu doğrultusundan yayınlanan ilana göre detaylı kadrolarda personel alımı yapılacak. Söz hususu kadrolar amacıyla en az lise mezunu olanlar başvurabilecek. Destek personeli kadrosu amacıyla oluşturulan bildirimde aylık bürüt maaşın en az 3 bin 788 TL bulunduğu belirtildi. 10 bin bekçi alımı hangi illere yapılacak? İŞKUR-EGM- PA yeni dönem bekçi alımı son dakika başladı mı? İşte başvuru şartları KPSS şartsız hastanelere çok sayıda personel alımı başladı! 20 Ekim İŞKUR hastane personel alım iş ilanları ve başvuru şartları

takvim.com.tr
21.10.2021 09:02 - Son Güncelleme: 21.10.2021 09:02
Lise mezunu olanlar da başvurabilir! Aylık en az 4.000 TL maaşı var: İşte başvuru şartları detayları

4.000 TL maaş veriliyor. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 2 kadın koruma ve güvenlik görevlisi, 2 erkek koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik, kolay bakım ve ısıtma gibi esas hizmetleri yerine getirmek üzere 5 destek personeli, 1 teknisyen olmak üzere toplam 10 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Kadroya başvuranlar arasından seçilenler sözlü imtihan tekniği ile belirlenecek. Başvurular 01/11/2021 günü başlayıp, 12/11/2021 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuruların, 12.11.2021 Cuma günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. İşte lise mezunu personel alımı başvuru şartları.

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Lise mezunu olanlar da başvurabilir! Aylık en az 4.000 TL maaşı var: İşte başvuru şartları detayları

Özel şartlar:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için

a) En az iki yıllık ön lisans mezunu olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz etmeleri gerektiğinden belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

c) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

Lise mezunu olanlar da başvurabilir! Aylık en az 4.000 TL maaşı var: İşte başvuru şartları detayları

d) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

e) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

Lise mezunu olanlar da başvurabilir! Aylık en az 4.000 TL maaşı var: İşte başvuru şartları detayları

f) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm'den kısa boylu olmamak, (Asıl listede yer alan adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy-kilo gösterir belge istenecektir.)

g) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20'den fazla veya az olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95'ten fazla, 75-20=55'ten az olmaması gerekmektedir.)

Lise mezunu olanlar da başvurabilir! Aylık en az 4.000 TL maaşı var: İşte başvuru şartları detayları

Sözleşmeli Destek Personeli pozisyonlarına başvurabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Sözleşmeli Teknisyen pozisyonuna başvurabilmek için;

a) Meslek liseleri veya teknik liselerin Elektrik, Elektronik bölümlerinden ya da Elektrik elektronik teknolojisi alanından mezun olmak gerekmektedir.

Lise mezunu olanlar da başvurabilir! Aylık en az 4.000 TL maaşı var: İşte başvuru şartları detayları

Başvuru tarihi :

Başvurular 01/11/2021 günü başlayıp, 12/11/2021 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuruların, 12.11.2021 Cuma günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir

Lise mezunu olanlar da başvurabilir! Aylık en az 4.000 TL maaşı var: İşte başvuru şartları detayları

Başvuru yeri ve şekli:

Adaylar başvurularını 1 Kasım – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinden yapacaktır.

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