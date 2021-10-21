İŞKUR-EGM- PA yeni dönem bekçi alımı son dakika başladı mı? 10 bin bekçi alımı hangi illere yapılacak? İşte başvuru şartları

İŞKUR-EGM- PA yeni dönem bekçi alımı son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yapılan bildirimde daha önceki süreçlerden geçerek bekçilik eğitimi alacak adayların planlamasının yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı ardından sıhhat kurulu raporu ve emniyet soruşturması işlemleri tamamlanarak atamaları oluşturulan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Temel Eğitimi alacak adayların planlaması yapılmış olup, mevzuya dair açıklama e-devlet parolası ile öğrenilebilecektir." ifadeleri kullanıldı. Fakat 10 bin bekçi alımı müracaat tarihleri ile ilgili şimdilik bir duyuru bulunmuyor.