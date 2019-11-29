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KYK borcu olan milyonları ilgilendiriyor! KYK borcu ve faizler silinecek mi?

Milyonlarca öğrenci, üniversite eğitimi boyunca KYK kredisi alıyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra ise bu parayı geri ödemesi gerekiyor. Ancak KYK borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 5 milyona ulaştı. Bunlardan 280 bininin banka hesaplarına haciz koyuldu. Kimi işsiz kimi ise asgari ücretli işlerde çalışan gençler borçlarını ödemekte zorluk yaşarken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "KYK borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz" açıklaması umut oldu. KYK borcu olan milyonlar, borçların da ya faizlerinin silinmesini istiyor. Peki ama KYK borcu silinecek mi? KYK faizleri silinecek mi? İşte detaylar...

29.11.2019 09:37 - Son Güncelleme: 29.11.2019 09:37
KYK borcu olan milyonları ilgilendiriyor! KYK borcu ve faizler silinecek mi?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencilere burs ve öğrenim kredisi vererek destek oluyor. Bu kapsamda lisans öğrencilerine aylık 500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1.000 TL, doktora öğrencilerine ise 1.500 TL burs ve kredi veriliyor.

KYK borcu olan milyonları ilgilendiriyor! KYK borcu ve faizler silinecek mi?

Miktar, 2020 Ocak'ta lisansta aylık 550 TL, yüksek lisansta 1.100 TL, doktorada da 1.650 TL'ye çıkacak. Burs alan öğrencilerden mezun olduktan sonra hiçbir karşılık beklenmiyor. Ancak kredi alanlar mezun olduktan sonra geri ödeme yapmak zorunda. Örneğin bu yıl geri ödemeli kredi almaya başlayan bir öğrenci, her yıl belli oranda kredi miktarının yükselmesi de göz önüne alınınca 30.000 TL'ye kadar çıkan bir borçla karşılaşabiliyor.

KYK borcu olan milyonları ilgilendiriyor! KYK borcu ve faizler silinecek mi?

ERTELEME ÇARE OLMADI
Kredi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumu'nun toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle tespit ediliyor. Öğrenciler ödemelerini, öğrenim süresinin bitiminden 2 yıl sonra yapmaları gerekiyor.

KYK borcu olan milyonları ilgilendiriyor! KYK borcu ve faizler silinecek mi?

Sorun da burada başlıyor. Üniversite mezunu gençler, uzun yıllar iş bulamıyor, iş bulanlar ise asgari ücret ya da asgari ücretin biraz üstü ücretlerle çalışıyorlar. O nedenle gençler, aylık ortalama 400 ile 600 TL'lik taksitleri ödemekte zorlanıyorlar.

KYK borcu olan milyonları ilgilendiriyor! KYK borcu ve faizler silinecek mi?

Konuyla ilgili KYK Müdürü Recep Ali Er geçtiğimiz ay bir açıklama yapmıştı.

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