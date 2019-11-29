KYK borcu olan milyonları ilgilendiriyor! KYK borcu ve faizler silinecek mi?
Milyonlarca öğrenci, üniversite eğitimi boyunca KYK kredisi alıyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra ise bu parayı geri ödemesi gerekiyor. Ancak KYK borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 5 milyona ulaştı. Bunlardan 280 bininin banka hesaplarına haciz koyuldu. Kimi işsiz kimi ise asgari ücretli işlerde çalışan gençler borçlarını ödemekte zorluk yaşarken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "KYK borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz" açıklaması umut oldu. KYK borcu olan milyonlar, borçların da ya faizlerinin silinmesini istiyor. Peki ama KYK borcu silinecek mi? KYK faizleri silinecek mi? İşte detaylar...
Miktar, 2020 Ocak'ta lisansta aylık 550 TL, yüksek lisansta 1.100 TL, doktorada da 1.650 TL'ye çıkacak. Burs alan öğrencilerden mezun olduktan sonra hiçbir karşılık beklenmiyor. Ancak kredi alanlar mezun olduktan sonra geri ödeme yapmak zorunda. Örneğin bu yıl geri ödemeli kredi almaya başlayan bir öğrenci, her yıl belli oranda kredi miktarının yükselmesi de göz önüne alınınca 30.000 TL'ye kadar çıkan bir borçla karşılaşabiliyor.
ERTELEME ÇARE OLMADI
Kredi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumu'nun toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle tespit ediliyor. Öğrenciler ödemelerini, öğrenim süresinin bitiminden 2 yıl sonra yapmaları gerekiyor.