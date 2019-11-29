KYK borcu olan milyonları ilgilendiriyor! KYK borcu ve faizler silinecek mi?

Milyonlarca öğrenci, üniversite eğitimi boyunca KYK kredisi alıyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra ise bu parayı geri ödemesi gerekiyor. Ancak KYK borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 5 milyona ulaştı. Bunlardan 280 bininin banka hesaplarına haciz koyuldu. Kimi işsiz kimi ise asgari ücretli işlerde çalışan gençler borçlarını ödemekte zorluk yaşarken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "KYK borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz" açıklaması umut oldu. KYK borcu olan milyonlar, borçların da ya faizlerinin silinmesini istiyor. Peki ama KYK borcu silinecek mi? KYK faizleri silinecek mi? İşte detaylar...

29.11.2019 09:37 - Son Güncelleme: 29.11.2019 09:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





