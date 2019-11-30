GaleriEkonomi

Emekliye yeni promosyon! Milyonlarca emekliden bankalara çağrı

Emekli vatandaşların promosyon konusunda araştırmaları artış gösterirken bankaların ikinci promosyon ödeme tarihi de yaklaşıyor. Milyonlarca emekli ikinci kez promosyon almaya hazırlanırken, TÜED'den tutarda artış çağrısı geldi: Komisyon kurulsun, promosyon yeniden belirlensin. Emeklilerin banka promosyonlarıyla ilgili haber ve son dakika gelişmeleri takvim.com.tr'de...

30.11.2019 08:00 - Son Güncelleme: 30.11.2019 08:00
Emekliye yeni promosyon! Milyonlarca emekliden bankalara çağrı

Emekliler, dul ve yetimler banka promosyonu ile ek gelir imkanı elde etti.

Emekliye yeni promosyon! Milyonlarca emekliden bankalara çağrı

3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon alırken, bazı bankalar ek ürünler kullanan emekliler için tutarı bin liraya kadar çıkardı.

Emekliye yeni promosyon! Milyonlarca emekliden bankalara çağrı

Promosyonun hayata geçtiği Mart 2017'de ödeme alan emekliler için ikinci promosyon dönemi de yaklaşıyor.

Emekliye yeni promosyon! Milyonlarca emekliden bankalara çağrı

Milyonlarca emekli Mart 2020'den itibaren yeniden ödeme almaya hazırlanırken, tutarda artış yapılsın çağrısı geldi.

Emekliye yeni promosyon! Milyonlarca emekliden bankalara çağrı


MEMUR KRİTERİ
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, emeklilere promosyon için yıllarca mücadele verdiklerini anımsatarak, mimarı oldukları işin takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı KYK borcu olan milyonları ilgilendiriyor! KYK borcu ve faizler silinecek mi?
KYK borcu olan milyonları ilgilendiriyor! KYK borcu ve faizler silinecek mi?