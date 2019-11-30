Emekliye yeni promosyon! Milyonlarca emekliden bankalara çağrı
Emekli vatandaşların promosyon konusunda araştırmaları artış gösterirken bankaların ikinci promosyon ödeme tarihi de yaklaşıyor. Milyonlarca emekli ikinci kez promosyon almaya hazırlanırken, TÜED'den tutarda artış çağrısı geldi: Komisyon kurulsun, promosyon yeniden belirlensin. Emeklilerin banka promosyonlarıyla ilgili haber ve son dakika gelişmeleri takvim.com.tr'de...
30.11.2019 08:00
- Son Güncelleme: 30.11.2019 08:00
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