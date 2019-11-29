Altın fiyatları son dakika! 29 Kasım yarım, çeyrek, gram, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.801,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,07 düşüşle 270,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Kasım canlı altın fiyatları...