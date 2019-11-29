Altın fiyatları son dakika! 29 Kasım yarım, çeyrek, gram, tam altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları son dakika... Altın piyasasında, en düşük 269 bin 800 lira, en yüksek 270 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 270 bin 100 liradan tamamladı. Dünkü kapanışta 270,20 liradan işlem gören gram altın 29 Kasım'a 270,35 liradan başladı. Peki, bugün yarım, çeyrek, gram, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları...
29.11.2019 09:06
- Son Güncelleme: 29.11.2019 09:06
Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.801,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,07 düşüşle 270,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Kasım canlı altın fiyatları...
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