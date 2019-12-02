GaleriEkonomi

KYK borçları ile ilgili flaş gelişme! KYK borcu yapılandırma olacak mı? KYK borçlarına af gelecek mi?

KYK borçları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın KYK borçlarına yönelik yaptığı açıklamanın ardından borcu olan milyonlarca vatandaş konu hakkında son durumu araştırmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre hükümet, KYK borçlarını yapılandırmak için kolları sıvadı. Peki, KYK borcu yapılandırma olacak mı? af gelecek mi? KYK borçları siliniyor mu? İşte detaylar...

02.12.2019 11:49 - Son Güncelleme: 02.12.2019 11:49
KYK borçları ile ilgili flaş gelişme! KYK borcu yapılandırma olacak mı? KYK borçlarına af gelecek mi?

KYK borçlarına af geliyor mu? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "KYK yurtları borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz." demişti. Bakan Albayrak'ın verdiği müjde için çalışmalar başladı. Gelen bilgilere göre, 5 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren KYK borçları ile ilgili yapılandırma gündeme geldi. Bu bağlamda, faizlerin silinmesi, yapılandırılması veya taksitlerin artırılması planlanıyor. Peki, KYK borcu yapılandırma olacak mı? af gelecek mi? KYK borçları siliniyor mu? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

KYK borçları ile ilgili flaş gelişme! KYK borcu yapılandırma olacak mı? KYK borçlarına af gelecek mi?

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, KYK borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ertelemelere rağmen 10 yılda 5 milyona ulaştı.

KYK borçları ile ilgili flaş gelişme! KYK borcu yapılandırma olacak mı? KYK borçlarına af gelecek mi?

Yaklaşık 250 bin üniversite mezunu hakkında da borçlarını ödeyemedikleri için işlem başlatıldı. Borçların silinmesi için imza kampanyası başlatılırken, konu Meclis gündemine de taşındı. Kampanyaya yaklaşık 50 bin mezun öğrenci imza attı.

KYK borçları ile ilgili flaş gelişme! KYK borcu yapılandırma olacak mı? KYK borçlarına af gelecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da KYK borçlarıyla ilgili gençlerden talep gelmesi üzerine çalışma başlattı.

KYK borçları ile ilgili flaş gelişme! KYK borcu yapılandırma olacak mı? KYK borçlarına af gelecek mi?

Albayrak, "KYK ile ilgili, gençlerimizle ilgili bir çalışma yapıyoruz, üniversiteden mezun olmuş arkadaşların borçlarıyla ilgili, yani bu konuda bir iyileştirme noktasında inşallah" açıklamasını yaptı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortası...
Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortası...