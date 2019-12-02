KYK borçları ile ilgili flaş gelişme! KYK borcu yapılandırma olacak mı? KYK borçlarına af gelecek mi?
KYK borçları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın KYK borçlarına yönelik yaptığı açıklamanın ardından borcu olan milyonlarca vatandaş konu hakkında son durumu araştırmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre hükümet, KYK borçlarını yapılandırmak için kolları sıvadı. Peki, KYK borcu yapılandırma olacak mı? af gelecek mi? KYK borçları siliniyor mu? İşte detaylar...
02.12.2019 11:49
- Son Güncelleme: 02.12.2019 11:49
KYK borçlarına af geliyor mu? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "KYK yurtları borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz." demişti. Bakan Albayrak'ın verdiği müjde için çalışmalar başladı. Gelen bilgilere göre, 5 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren KYK borçları ile ilgili yapılandırma gündeme geldi. Bu bağlamda, faizlerin silinmesi, yapılandırılması veya taksitlerin artırılması planlanıyor. Peki, KYK borcu yapılandırma olacak mı? af gelecek mi? KYK borçları siliniyor mu? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...
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