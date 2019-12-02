KYK borçları ile ilgili flaş gelişme! KYK borcu yapılandırma olacak mı? KYK borçlarına af gelecek mi?

KYK borçlarına af geliyor mu? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "KYK yurtları borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz." demişti. Bakan Albayrak'ın verdiği müjde için çalışmalar başladı. Gelen bilgilere göre, 5 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren KYK borçları ile ilgili yapılandırma gündeme geldi. Bu bağlamda, faizlerin silinmesi, yapılandırılması veya taksitlerin artırılması planlanıyor. Peki, KYK borcu yapılandırma olacak mı? af gelecek mi? KYK borçları siliniyor mu? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...