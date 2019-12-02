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Dev projede sona yaklaşıldı! Sultan Abdülhamid zamanında projesi çizilmişti

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, II. Abdülhamid zamanında da projesi çizilen Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona yaklaşıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Ordu ile Mersin arasında 41 ilin ithalatı ve ihracatı söz konusu. Mesela Ordu'dan sonra Sivas, Kayseri diye aşağı iniyorsunuz ama bu aradaki bütün illerin ithalatı ve ihracatı Ordu'dan Karadeniz'e çıkacak veya Akdeniz'e inmiş olacak" dedi.

02.12.2019 12:51 - Son Güncelleme: 02.12.2019 13:06
Dev projede sona yaklaşıldı! Sultan Abdülhamid zamanında projesi çizilmişti

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, II. Abdülhamid zamanında da projesi çizilen Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'lik kısmı tamamlandı.

Dev projede sona yaklaşıldı! Sultan Abdülhamid zamanında projesi çizilmişti

Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak, 28 tünel ile viyadük ve köprülerden oluşan 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Dev projede sona yaklaşıldı! Sultan Abdülhamid zamanında projesi çizilmişti

Türkiye'deki 41 ilin ihracat ve ithalatına büyük katkı sağlaması beklenen proje, bölgeler arası sürücülere yakıt ve zaman tasarrufu ile konforlu ulaşımı da sunacak.

Dev projede sona yaklaşıldı! Sultan Abdülhamid zamanında projesi çizilmişti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı açıklamada, söz konusu projenin, Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak dev bir proje olduğunu söyledi.

Dev projede sona yaklaşıldı! Sultan Abdülhamid zamanında projesi çizilmişti

Projenin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Topçam başta olmak üzere barajlara ulaşmak için Devlet Su İşlerinin imkanlarıyla başlattıkları bir çalışma olduğunu anlatan Güler, "Gerçekten çok zor şartlarda doğayla tatlı bir mücadeleye girerek bu tünelleri açtık ve neticesinde dedelerimizin hayali olan bu Dereyolu Projesi, bir şekilde gerçekleşti. Sonra onu diğer yolla birleştirdiğimizde Karadeniz'i Akdeniz'e birleştiren muhteşem bir proje ortaya çıktı." dedi.

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