Kuzey Marmara Otoyolu'nun inşaatında sonra doğru! Havadan görüntülendi
Kuzey Marmara Otoyolu'nun (KMO) inşaatının yapım aşamaları 2 yıl boyunca drone ile havadan takip edildi. Toplamda 144 saat boyunca yapılan kayıt sonucunda ortaya belgesel niteliğinde görüntüler ortaya çıktı.
Tüm kısımları tamamlandığında İstanbul'un şehir içi trafiğini rahatlatması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) inşaatın yapım aşamaları günbegün kaydedildi. Ekim 2017 yılında çekimlerine başlanan filmde bu güne kadar her ay aralıksız 6 gün boyunca çekim yapıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu projesi tüm kısımları tamamlandığında Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ile birleşerek Marmara Bölgesini, Ege ve İç Anadolu Bölgesi'ne otoyol ağıyla bağlayacak, bu sayede İstanbul'dan Bursa'ya ulaşım 1,5 saate, İstanbul'dan İzmir'e ulaşımı 4 saate ve İstanbul'dan Eskişehir'e ulaşım 2,5 saate inmesi planlanmaktadır.