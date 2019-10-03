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Kuzey Marmara Otoyolu'nun inşaatında sonra doğru! Havadan görüntülendi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun (KMO) inşaatının yapım aşamaları 2 yıl boyunca drone ile havadan takip edildi. Toplamda 144 saat boyunca yapılan kayıt sonucunda ortaya belgesel niteliğinde görüntüler ortaya çıktı.

03.10.2019 11:57 - Son Güncelleme: 03.10.2019 12:04
Kuzey Marmara Otoyolu'nun inşaatı böyle görüntülendi! 144 saatlik kayıt...

Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) inşaatının yapım aşamaları 2 yıl boyunca drone ile kaydedildi. 144 saat boyunca yapılan kayıt sonucunda ortaya belgesel tadında görüntüler çıktı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun inşaatı böyle görüntülendi! 144 saatlik kayıt...

Tüm kısımları tamamlandığında İstanbul'un şehir içi trafiğini rahatlatması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) inşaatın yapım aşamaları günbegün kaydedildi. Ekim 2017 yılında çekimlerine başlanan filmde bu güne kadar her ay aralıksız 6 gün boyunca çekim yapıldı.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun inşaatı böyle görüntülendi! 144 saatlik kayıt...

Bu çekimlerde drone ile günde 20 kez farklı yerlerden görüntü kayıt edildi. Her ay boyunca ortalama 6 saat ham video kayıt altına alındı. Toplam olarak 144 saat ham video görüntüsü çekildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun inşaatı böyle görüntülendi! 144 saatlik kayıt...

Projenin yapım aşamalarında 3 bin fotoğraf çekilip bunların 300 tanesi düzenlenerek ayrıldı. Kuzey Marmara otoyolunun öyküsü, belgesel tadındaki görüntülerle anlatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun inşaatı böyle görüntülendi! 144 saatlik kayıt...

Kuzey Marmara Otoyolu projesi tüm kısımları tamamlandığında Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ile birleşerek Marmara Bölgesini, Ege ve İç Anadolu Bölgesi'ne otoyol ağıyla bağlayacak, bu sayede İstanbul'dan Bursa'ya ulaşım 1,5 saate, İstanbul'dan İzmir'e ulaşımı 4 saate ve İstanbul'dan Eskişehir'e ulaşım 2,5 saate inmesi planlanmaktadır.

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